Albino Armani e Bikkembergs insieme per Pitti Immagine Uomo

Albino Armani, azienda vitivinicola a conduzione familiare con oltre quattrocento anni di storia, sarà presente all’imminente edizione di Pitti Immagine Uomo (10-13 gennaio a Firenze) in collaborazione con Bikkembergs, celebre maison fondata nel 1986 dall’omonimo designer che trova ispirazione nell’unione tra la creatività della moda e la funzionalità dello sport.



Durante la seconda giornata della manifestazione, mercoledì 11 gennaio, lo stand di Bikkembergs – uno spazio espositivo di circa 290 metri quadrati allestito nella Sala della Volta – ospiterà un evento esclusivo per la presentazione delle nuove collezioni Autunno/Inverno 2023 del brand. Qui giornalisti, clienti e visitatori avranno modo di degustare il Prosecco Rosè Millesimato 2021 firmato Albino Armani.

Prosecco Rosè Millesimato 2021 di Albino Armani

Perlage fine, complessità aromatica, grande freschezza, eleganza e persistenza caratterizzano questo Prosecco Rosé extra dry - fermentato naturalmente con oltre 60 giorni di sosta sui lieviti – che unisce in maniera perfetta lo slancio fruttato della Glera alla struttura decisa conferita dal 10% di Pinot nero. Le uve, certificate SQNPI, sono prodotte tra Sequals e Lestans (PN), nell’altipiano disegnato dai fiumi Meduna e Tagliamento: protette dall’antico sguardo delle Alpi Carniche, crescono in un clima pedemontano, dove troviamo condizioni quasi estreme per la viticoltura – con forti venti e sbalzi termici -, ideali per la coltivazione di vitigni da base spumante.

