Zorzettig è wine partner del festival Cortinametraggio

Zorzettig, una delle cantine più prestigiose dei Colli Orientali, in Friuli-Venezia Giulia, è il nuovo wine partner di Cortinametraggio, il più importante festival italiano dedicato ai corti, in programma dal 21 al 26 marzo a Cortina d’Ampezzo. È l’incontro tra due territori dalla forte identità, le colline dove nasce il Friulano e le Dolomiti ampezzane. Cortinametraggio è l’occasione per diffondere, in una manifestazione che riunisce il mondo del cinema italiano, i valori e la qualità delle proposte dell’etichetta.

«Un calice di vino è una sintesi di passione, cultura e socialità. Proprio come un cortometraggio, un formato breve che va “degustato a piccoli sorsi”, preferibilmente in compagnia. Ecco perché siamo felici di partecipare a un’esperienza come Cortinametraggio» racconta Annalisa Zorzettig alla guida dell’omonima azienda vinicola di famiglia. «I nostri vini si abbineranno a una manifestazione incentrata sulla condivisione di storie e l’incontro tra attori, registi, produttori. In questo contesto il nostro vino si dimostra non solo l’espressione di un’agricoltura e di un territorio, ma anche il cuore di un’esperienza di condivisione e convivialità».

Annalisa Zorzettig

Nato negli anni ’90 da un’idea di Maddalena Mayneri, fondatrice e direttrice del festival, Cortinametraggio è il trampolino di lancio per le nuove generazioni di talenti del settore. Anche quest’anno Cortina si trasformerà in un red carpet diffuso, con eventi, incontri pubblici, presentazioni e momenti di relax con vista sulle Dolomiti. Questa diciottesima edizione vanta ospiti e giurie eccellenti – con nomi del calibro di Laura Morante, Francesco Pannofino, Pier Giorgio Bellocchio, chiamati a valutare i 26 corti in concorso, tutti italiani.

A creare la perfetta atmosfera contribuiranno i vini autoctoni di Zorzettig, come il Refosco dal Peduncolo Rosso, linea classica, e il Friulano – Riserva Myò, proposti in vari abbinamenti: espressione di un terroir custodito e portato all’eccellenza da sei generazioni, con focus particolare sui vitigni autoctoni.

La cantina di Zorzettig

Saranno molte le occasioni per brindare insieme, prima e dopo le proiezioni, e in occasione degli incontri organizzati nel corso della settimana: in particolare i pranzi e le cene allestiti in location d’eccezione come l’Hotel de la Poste, il Rosapetra Spa Resort, Villa Oretta, la Baita Spiaggia Verde, il Ristorante Golf Club, oltre agli eventi alla Galleria Contemporary&Co e alla Cooperativa di Cortina.

Zorzettig lancia inoltre Drinkmetraggio, un nuovo format perfetto per i canali social: si tratta di mini-interviste informali, dinamiche e divertenti dedicate agli ospiti di Cortinametraggio, che davanti a un buon calice di vino racconteranno al pubblico storie e aneddoti sul loro settore, aprendo una finestra inedita sul mondo del cinema italiano.

L’occasione per curiosare dietro le quinte e conoscere meglio i protagonisti di oggi e di domani, le stelle più note e i giovani che si stanno affermando.

