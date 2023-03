Masseto, dal 12 al 27 aprile aste online per le annate storiche

La casa d'aste Sotheby's e l'azienda vinicola Masseto annunciano la prima asta di annate storiche provenienti direttamente dal caveau della tenuta toscana, scavato in profondità sotto l'omonimo vigneto, a Bolgheri (Livorno). L'asta, riferiscono gli organizzatori dell'evento, si svolgerà online dal 12 al 27 aprile: 46 i lotti esclusivi che saranno battuti, per un totale di 132 bottiglie di sette annate diverse, e una stima complessiva di 200mila euro.

Tutto pronto per l'asta di Masseto

La tenuta Masseto inviterà, inoltre, gli offerenti vincitori in cantina entro la fine del 2024. Tutte le bottiglie del Masseto Caveau saranno presentate in casse in legno di rovere realizzate a mano da un artigiano di Bolgheri, numerate e con un certificato di origine firmato da Axel Heinz, direttore della Tenuta.

