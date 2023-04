Unesco, il Chianti Classico si candida a diventare Patrimonio dell'Umanità

Il sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico è stato ufficialmente inserito nell'elenco della Lista propositiva italiana dei siti candidati a Patrimonio dell'Umanità: il primo importante passo nel percorso per raggiungere il riconoscimento universale Unesco. La proposta, avanzata dalla Regione Toscana, è stata ideata e curata dalla Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico.

Il Chianti Classico si candida a diventare Patrimonio dell'Umanità

«Un passaggio molto atteso di cui sono felice, risultato di un impegno attento e scrupoloso - ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Questa tappa adesso ci dà rinnovato entusiasmo per proseguire a lavorare di concerto come abbiamo fatto finora. Il Chianti Classico, una delle immagini iconiche della Toscana nel mondo, rappresenta di per sé un valore culturale della nostra regione e del nostro Paese, e con l'iscrizione al patrimonio Unesco potrà esaltare a pieno titolo il suo ruolo».

