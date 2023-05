Cantina Toblino, Denis Andreis è il nuovo direttore generale

Denis Andreis è stato eletto nuovo direttore generale di Cantina Toblino, la cooperativa vitivinicola con sede a Madruzzo (Trento) che riunisce oltre 600 soci della Valle dei Laghi. «Dopo una attenta e approfondita selezione tra diversi profili, quello di Denis Andreis ha colpito positivamente per l’approccio manageriale e la chiarezza negli obiettivi» ha spiegato il presidente della cooperativa, Federico Sommadossi, sottolineando che «la sua esperienza si amalgama in maniera ottimale con la nostra realtà, che combina l’attività di cantina con la ristorazione di ‘Hosteria Toblino’ e con l’azienda agricola a gestione diretta».

Il nuovo direttore generale della Cantina Toblino, Denis Andreis

Dopo una formazione tecnica e gestionale per aziende agroalimentari e vitivinicole, il 49enne manager veronese è cresciuto professionalmente alla Cantina Valpolicella Negrar dove ha ricoperto il ruolo di direttore Area gestionale. «Guardo con fiducia e determinazione al futuro della nostra cooperativa, orientata verso l’eccellenza dei prodotti e la cura del territorio» ha affermato il neo Dg, aggiungendo «sono convinto che il destino stesso sia nelle nostre mani e dipenda dalla nostra capacità di collaborare, mettendo al centro la passione e l’abilità necessarie, per far di Cantina Toblino un’azienda di grande successo. Credo fermamente che - ha concluso Andreis - con l’impegno e l’entusiasmo di tutti i soci e di tutti i collaboratori, possiamo raggiungere questo obiettivo».

