Bottega Platinum Coronation, la bottiglia per l'incoronazione di Re Carlo III

Il 6 maggio si terrà a Londra, presso l'Abbazia di Westminster, l’incoronazione di Re Carlo III. Un evento storico che aggiunge un ulteriore capitolo alla narrazione delle vicende della famiglia reale britannica.

La cantina Bottega, strettamente legata al Regno Unito, che rappresenta uno dei suoi primi mercati commerciali su scala globale, ha realizzato per l’occasione e in tiratura limitata un Prosecco dedicato al nuovo re.

Bottega Platinum Coronation

Nel dettaglio l’azienda trevigiana ha voluto ricordare questo storico evento con “Bottega Platinum Coronation”, un’inedita bottiglia metallizzata di colore platino. L’etichetta e la capsula sono state personalizzate con la riproduzione della corona arricchita dalle tonalità della bandiera britannica.

Bottega Platinum Coronation è un Prosecco Doc ottenuto da uve Glera raccolte nella provincia di Treviso. Si caratterizza per il processo di doppia fermentazione: il primo passaggio avviene in vasche di acciaio, il secondo in autoclavi a temperatura controllata, secondo il metodo Martinotti. Ne deriva uno spumante dal carattere brioso, che presenta al naso note fruttate di mela, pesca bianca e agrumi, a cui si aggiungono sentori floreali di acacia e di glicine. Al palato è fresco, delicato ed equilibrato. Ottimo come aperitivo e come ingrediente per cocktail, va servito in flute a 4-5 °C. Si abbina particolarmente bene con primi piatti, risotti, secondi di pesce o di carne e verdure. Ottimo anche in accompagnamento alla pizza.

