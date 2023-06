Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati, Andrea Evangelisti è il nuovo presidente

Andrea Evangelisti è il nuovo presidente del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati, dopo l'elezione dello scorso 30 maggio durante il Consiglio di amministrazione. Evangelisti subentra a Luigi Caporicci, la cui scomparsa improvvisa è avvenuta il 19 maggio. «Ringrazio i componenti del CdA per l'incarico che hanno voluto conferirmi. Ci attendono periodi intensi di lavoro, continuando sulla strada tracciata dal compianto Luigi Caporicci e sperando di esserne all'altezza. Tra i primi eventi che abbiamo in programma ci sono la partecipazione del Consorzio a Vinoforum, Hortus Vini e la realizzazione di un grande evento di presentazione ai buyer del Frascati. Inoltre stiamo lavorando alla creazione di uno spot pubblicitario del Frascati che avrà come testimonial Alessandro Pipero» ha dichiarato Andrea Evangelisti.

Andrea Evangelisti, il nuovo presidente del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati

Il nuovo esecutivo del Consorzio è composto da 9 consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci e scelti fra le tre categorie che operano sul territorio. Per la categoria Produttori: Andrea Evangelisti, Felice Gasperini, Oreste Molinari. Per la categoria Vinificatori: Lorenzo Costantini, Bruno Gasperini, Leone Massimo Zandotti. Per la categoria Imbottigliatori: Danilo Notarnicola, Ilaria Palumbo, Mauro Volpetti.

