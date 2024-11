Berlucchi Franciacorta: crescita e innovazione nel report di sostenibilità 2023

Berlucchi Franciacorta ha presentato il suo quinto report di sostenibilità relativo all'anno 2023. Questo documento annuale riflette un impegno costante che affonda le radici negli anni '90, documentando con rigore il progresso ambientale, sociale ed economico dell'azienda, oggi inserita nei "Marchi Storici di Interesse Nazionale".

Berlucchi Franciacorta ha presentato il 5° report di sostenibilità

Nel 2023, Berlucchi ha registrato un valore economico di 63,9 milioni di euro (+16,9% rispetto al 2022). La maggior parte di questo valore, distribuito a stakeholder e fornitori locali, sottolinea il legame con il territorio lombardo, in particolare la provincia di Brescia. La produzione di 4 milioni di bottiglie e l'accoglienza di 21mila visitatori rafforzano l'impegno dell'azienda verso la comunità. Con 115 dipendenti, di cui il 39% donne, Berlucchi promuove un ambiente di lavoro inclusivo. Nel 2023, sono state erogate 1.402 ore di formazione, il doppio rispetto agli anni precedenti. L'azienda ha lanciato un programma di welfare aziendale nel 2024 per migliorare il benessere dei dipendenti, rafforzando inoltre la collaborazione storica con Slow Food.

Nel 2023, Berlucchi ha prodotto il 18% del fabbisogno energetico con un impianto fotovoltaico, puntando all'80% nel 2024. L'impronta carbonica, misurata dal 2010 tramite Ita.Ca.®, ha garantito la Certificazione ISO 14064-2019. L'azienda ha ridotto i rifiuti dell'11% e l'89% è stato destinato al recupero. Il Protocollo Berlucchi di Viticoltura Sostenibile (PBVS) guida pratiche virtuose per una viticoltura responsabile e innovativa. «Il 2023 ci ha ricordato con forza che il cambiamento climatico è una sfida attuale e reale. È fondamentale per una realtà come Berlucchi contribuire alla salvaguardia del pianeta ed essere un esempio virtuoso per il territorio e le sue comunità» afferma Arturo Ziliani, amministratore delegato ed enologo di Berlucchi Franciacorta che conclude: «La nostra strategia di crescita si fonda su valori come l'etica, la biodiversità, la ricerca continua dell'eccellenza, le persone, il territorio e l'innovazione: concetti essenziali e interconnessi. Per questo, dal 2019, rendicontiamo ogni anno i nostri progressi e il nostro impegno per migliorare e raggiungere gli obiettivi sostenibili che ci siamo posti».

© Riproduzione riservata