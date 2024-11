Cantine Aperte a Natale: a dicembre un brindisi lungo tutto lo Stivale

Da inizio a fine dicembre torna Cantine Aperte a Natale, ultimo evento del calendario 2024 del Movimento turismo del vino (Mtv), dedicato agli appassionati di enologia ed enoturismo. L'iniziativa propone degustazioni, mercatini, brunch, pranzi e cene con i produttori, eventi musicali e culturali, momenti formativi, pacchetti regalo con esperienze enologiche, attività benefiche, laboratori creativi e regali sostenibili per un Natale all'insegna della sostenibilità.

Cantine Aperte a Natale: gli ultimi brindisi dell'anno

«È un mese di grande festa - spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Mtv - con degustazioni e momenti conviviali unici in cantina. Con Cantine Aperte a Natale vogliamo offrire agli enoturisti la possibilità di trovare il vino del cuore, da ricordare o regalare a chi si ama». Inoltre, questa edizione include una novità pensata per i più piccoli: "Le favole degli elfi" e degli "Gnomi delle vigne Mtv", un calendario dell'avvento dedicato a disegni e storie ispirate al mondo del vino, insieme agli amici fiabeschi del Natale. Non mancheranno aperture straordinarie di presepi nei centri storici, da ammirare in tutto il loro fascino, per poi proseguire l'esperienza in cantina con calici di vino accompagnati da degustazioni di olio evo, cioccolatini artigianali e altre eccellenze locali. Un'occasione unica per concludere l'anno in bellezza, immersi nell'atmosfera natalizia insieme ai produttori di tutta Italia.

