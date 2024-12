Terre di Toscana 2025: degustazioni, tradizioni e novità dal cuore della Regione

Lido di Camaiore (Lu) si prepara ad accogliere la 17ª edizione di Terre di Toscana, l’evento-degustazione che celebra l'eccellenza vinicola regionale. Domenica 23 e lunedì 24 marzo 2025, l'Hotel Una Esperienze Versilia Lido ospiterà 140 vignaioli toscani, offrendo ai partecipanti l'opportunità unica di scoprire e degustare etichette provenienti da denominazioni storiche e emergenti, in un percorso rappresentativo di tutte le tipologie di produzione enoica regionale.

Terre di Toscana torna il 23 e 24 marzo 2025

L'appuntamento si conferma imperdibile per appassionati, professionisti del settore come buyer, ristoratori, enotecari, giornalisti e comunicatori del vino. L'edizione 2025 promette novità stimolanti grazie a nuove partecipazioni che si affiancheranno alle storiche presenze. Nella giornata di lunedì, gli ospiti potranno tuffarsi nel passato attraverso la degustazione di vecchie annate, scoprendo la longevità e l'evoluzione di alcune delle etichette più rappresentative. Non solo vino: una sala dedicata sarà riservata alle eccellenze gastronomiche toscane, curate da artigiani del gusto, per una pausa gourmet che accompagnerà l’esperienza di degustazione. Il costo del biglietto, fissato a 40 euro a persona per ciascuna giornata, include l’assaggio di tutti i vini presenti. I biglietti saranno disponibili esclusivamente online a partire da gennaio 2025.

