C’era una volta il vermouth: la storia del vino aromatizzato italiano in un libro

Sulla storia del vermouth e sulla sua evoluzione nel corso dei secoli c’è ancora molto da scoprire. Sicuramente curioso conoscere le vicende di tutte quelle aziende che dalla fine del Settecento alla metà degli anni Cinquanta hanno reso celebre questo vino aromatizzato. E qui inizia il lavoro di ricerca dello storico veronese, Valerio Bigano, che nel suo libro, "C’era una volta il vermouth", ne recensisce 376 sparse in tutta Italia e di una sessantina ha ricostruito il percorso produttivo. Molte sono quelle ancora in attività oggi, alcune ancora gestite dalla stessa famiglia dei fondatori, altre purtroppo non esistono più.

C’era una volta il vermouth, il libro di Valerio Bigano

Un’opera di 200 pagine caratterizzate da un ricco e in gran parte inedito corredo di immagini, ben 450, di bottiglie storiche, e etichette dell'epoca e di cartelloni pubblicitari di grande valore artistico. Un piccolo patrimonio iconografico che l’autore ha raccolto grazie al contributo di collezionisti del settore e delle aziende. L’introduzione è di Fulvio Piccinino, esperto torinese fondatore format Esperienza Vermouth, nato per far conoscere il prodotto a professionisti e appassionati. Il libro è autoprodotto e va richiesto direttamente all'autore.

© Riproduzione riservata