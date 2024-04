 Selvante Toscana Igt Cabernet Franc: la novità di Folonari Tenute al Vinitaly

Dai quaranta ettari della Tenuta Campo al Mare, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ha dato vita al Selvante Toscana Igt Cabernet Franc che sarà presentato in anteprima a Vinitaly 2024.

Il Selvante Toscana Igt Cabernet Franc della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute sarà presentato in anteprima a Vinitaly

Il nome stesso evoca l'ambiente selvaggio e incontaminato del vigneto situato nella pittoresca località di Segalari (Li), dove le viti si arrampicano sulle colline metallifere, baciando il mar Tirreno con le loro radici. Questo capolavoro vinicolo è il risultato di una combinazione unica di fattori ambientali e passione enologica. Il vigneto, circondato da una fitta vegetazione mediterranea, si erge a circa 180 metri di altitudine, godendo di un clima ideale che favorisce la piena maturazione delle uve Cabernet Franc. Selvante completa la gamma di vini di alta gamma delle Tenute di Campo al Mare, affiancando il Gallico Toscana Igt e il Bolgheri Superiore, espressioni uniche dei monovarietali dell'azienda. Questo vino incarna l'autenticità e la tradizione, rappresentando al contempo l'innovazione e la passione che guidano Folonari Tenute. Ma Selvante non è l'unico tesoro che Folonari Tenute ha presentato all'anteprima Vinitaly. Cinque tenute toscane di proprietà, tra cui La Fuga a Montalcino e Tenuta di Campo al Mare, hanno svelato le loro ultime creazioni, ampliando la gamma di bianchi e offrendo freschezza, modernità e gioia di vivere.

L'evento è stato anche un'occasione per celebrare il successo dei Supertuscan, con l'iconico "Il Pareto Toscana Rosso Igt" che ha visto un restyling di etichetta dopo 32 vendemmie, mantenendo intatte le sue caratteristiche distintive. Ma l'attenzione non è stata rivolta solo ai vini. Francesca Folonari, responsabile ospitalità, ha presentato l'offerta turistica delle Tenute, trasformandole in autentici poli enogastronomici del lusso. Dai casali rurali riqualificati ai prestigiosi relais, le Tenute offrono un'esperienza completa di degustazioni e soggiorni immersi nella bellezza della campagna toscana. Con un investimento significativo e un occhio sempre attento alla sostenibilità ambientale, Folonari Tenute continua a crescere e a innovare, concentrando il suo programma di sviluppo sulla nuova cantina del Cabreo e sull'ampliamento della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri.

© Riproduzione riservata