Meloni: «Per l'Italia il vino è identità. Pronti a valorizzarlo»

La premier Giorgia Meloni, in occasione dell'apertura della riunione ministeriale dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino, ha lasciato un videomessaggio. «Mi auguro che, lungo questa tre giorni, tra la Franciacorta e Verona, avrete modo di capire quanto il vino sia per noi italiani importante, quanto la nostra cultura enologica sia un pezzo insostituibile del nostro patrimonio. Perché per noi il vino è sostanzialmente identità» ha detto.

«Il vino è celebrato nei quadri, nell'arte, nelle poesie, nella letteratura. Ma è anche sinonimo di una cura del territorio, del nostro meraviglioso paesaggio. Agricoltura e cultura sono in fondo intimamente connesse. Ce lo dice l'etimologia stessa della parola "cultura", che deriva dal latino colere, ovvero proprio coltivare. E noi abbiamo esattamente questo obiettivo: coltivare, far crescere, valorizzare quello che ci rende unici al mondo e ciò che nessun altro è in grado di fare come in fondo lo facciamo noi. Il vino, e tutto il comparto agroalimentare nel suo complesso, è un tassello fondamentale di questo» ha concluso la Meloni.

