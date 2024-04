La cantina “La Montina” ospita André Che Isse: un'immersione nell'arte contemporanea

Fino al 30 giugno 2024, la galleria della cantina “La Montina”, in Franciacorta, ospita l'esposizione personale di André Che Isse, un artista contemporaneo che mescola plasticità, geometria e materia. Le sue opere innovative, realizzate con corde cucite su tela, offrono un'immersione nella bellezza e nella simbologia della natura.

La mostra personale di André Che Isse nella cantina La Montina

Che Isse è noto per la sua visione creativa ispirata al mondo naturale. Attraverso la sua tecnica innovativa, l'artista intreccia la plasticità come gesto oracolare e la geometria come costruzione primordiale del mondo. Le sue opere, come il filo d'Arianna nella mitologia, guidano lo spettatore in un viaggio di scoperta interiore. L'esposizione si apre con un vernissage esclusivo domenica 21 aprile, con una performance di danza live dell'artista stesso. Durante questo evento (a partecipazione solo su prenotazione), i visitatori avranno l'opportunità di assistere alla creazione artistica in diretta, immergendosi completamente nell'universo creativo di André Che Isse.

La collaborazione tra La Montina e l'artista celebra la connessione profonda tra arte e territorio. Come il fiore di loto Nelumbo Nucifera, che affonda le radici nel fango per sbocciare in bellezza, così l'arte di André emerge dalla vita quotidiana per trasformarsi in forme artistiche poliedriche. L'esposizione di Che Isse invita poi a riflettere sulla complessità dell'esistenza umana attraverso opere che riflettono una ricerca interiore profonda. La sua arte, ispirata dalla natura e dalla società, offre un'esperienza unica e stimolante per tutti i visitatori.

