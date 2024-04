I brindisi alla Mostra del cinema di Venezia con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg si conferma protagonista d'eccezione al cinema: infatti, sarà il sostenitore ufficiale per le prossime tre edizioni della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Le sue eleganti bollicine saranno le uniche a brindare durante le serate di gala di apertura e chiusura, un connubio perfetto tra l'eccellenza del vino e il fascino del grande schermo.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg: brindisi ufficiale alla Mostra del cinema di Venezia

«La collaborazione con la Biennale di Venezia rappresenta un traguardo che completa la strategia delineata in questi ultimi anni, ovvero portare il nome e le bollicine di Conegliano Valdobbiadene tra i pubblici più ampi e allo stesso tempo autorevoli dell'Italia e del mondo» ha dichiarato la presidente del Consorzio, Elvira Bortolomiol, aggiungendo che «il percorso di accreditamento del nostro prodotto in contesti culturali di rilievo contribuisce a consolidare un posizionamento di prodotto premium che le nostre bollicine, prodotte su territori impervi ed eroici come le Rive del Conegliano Valdobbiadene, meritano. La collaborazione con la Biennale di Venezia - ha precisato - proseguirà per tre anni e ogni anno sarà celebrata con un'etichetta esclusiva disegnata ad hoc».

L'etichetta 2024 nasce dall'idea “Riprese collinari”, realizzata da mimicocodesign+DeRiva e sarà presente su tutte le bottiglie alla Mostra. Il Consorzio ha precisato che il Conegliano Valdobbiadene sarà proposto come aperitivo di benvenuto al momento dell'arrivo degli ospiti, e le bottiglie, caratterizzate dall'etichetta disegnata per l'occasione, saranno poste su ciascun tavolo. Sarà inoltre in degustazione nella sala che ospita le delegazioni dei film invitati e sulla terrazza privata del Palazzo del cinema.

