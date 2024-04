Vinitaly, Coldiretti: una vigna italiana su quattro è bio

Quasi una vigna bio su quattro (23%) tra quelle presenti in tutto il mondo è italiana, con la superficie vitata coltivata a biologico che ha superato nel nostro Paese i 130mila ettari. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Fibl e Ifoam diffusa al Vinitaly.

Il 23% delle vigne italiane è bio

Martedì 16 aprile proprio i vini biologici e sostenibili sono stati protagonisti a Casa Coldiretti di una degustazione mirata con inizio alle ore 14. Una vetrina per un settore che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio boom. I produttori tricolori di vino bio sono diventati oltre 22mila, mentre a livello nazionale i vigneti biologici sono arrivati a rappresentare oltre il 22% del totale, secondo l'analisi Coldiretti su dati Sinab. Il tutto per una produzione annua di circa 3 milioni di ettolitri. Un risultato che conferma l'impegno dei viticoltori italiani per la sostenibilità ma anche la capacità imprenditoriale nel rispondere alle nuove domande dei consumatori per prodotti che rispettano l'ambiente, di alta qualità e legati al territorio.

