Il miglior rosé biologico al Vinitaly 2024? Il Puntalice Bio

Il Puntalice Bio - Dop Cirò Rosé è stato eletto come il miglior rosé biologico alla 56esima edizione del Vinitaly. Questo riconoscimento è il risultato del duro lavoro e della dedizione di Senatore Vini nell'arte della viticoltura biologica e nella produzione di vini di alta qualità. Il Puntalice Bio rappresenta l'impegno dell'azienda per offrire ai clienti un'esperienza gustativa unica e autentica, rispettando al contempo l'ambiente e la salute del consumatore e che conferma l'eccellenza di un territorio ricco di storia e cultura, la Calabria.

Il Puntalice Bio eletto miglior rosé biologico alla 56esima edizione del Vinitaly

Il trofeo 1° classificato del 5StarWines, concorso ufficiale del Vinitaly, è un prestigioso riconoscimento nel mondo del vino, e per la prima volta nella sua storia vede premiato come primo classificato nella categoria un vino calabrese. «Siamo estremamente onorati di essere stati scelti come vincitori del miglior rosè biologico, ma questo successo è anche il risultato della fiducia e del supporto che ci avete dimostrato nel corso degli anni, e vogliamo pertanto ringraziarvi di cuore per essere al nostro fianco in questo viaggio, che siamo sicuri ci porterà sempre più lontani» scrivono dall'azienda.

© Riproduzione riservata