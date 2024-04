Ecco il cocktail “InterStellar” per festeggiare lo Scudetto dell'Inter

L'Inter ha trionfato nel cammino verso lo Scudetto con una vittoria cruciale contro il Milan, uno dei derby più attesi nella storia del calcio italiano. Il coraggio e lo spirito di squadra dimostrati dalla squadra di Simone Inzaghi hanno assicurato loro il titolo di Campione d'Italia.

“InterStellar”, il drink creato in occasione della vittoria dello Scudetto dall‘Inter

Questo trionfo consente all'Inter di aggiungere la seconda stella al suo stemma, un onore riservato alle squadre che hanno vinto almeno venti campionati nazionali, riconoscendo così l'eccellenza nel calcio italiano. Per celebrare questo momento storico, Riccardo Campagna di Anthology by Mavolo ha creato un cocktail esclusivo chiamato “InterStellar”.

“InterStellar”: un cocktail per festeggiare lo Scudetto dell'Inter

Questo drink unico è un mix di ingredienti selezionati che rappresentano l'energia, la passione e la determinazione che hanno guidato l'Inter verso la vittoria. InterStellar è più di un semplice cocktail: è un brindisi alla storia e alla tradizione del popolo nerazzurro. È un modo per i tifosi e gli appassionati di celebrare insieme la grandezza e il successo di una delle squadre più importanti del calcio italiano. L'omaggio al traguardo stellare è un tributo alla dedizione, all'impegno e alla determinazione che hanno reso l'Inter una leggenda mondiale. «Il successo nerazzurro e la conquista del ventesimo scudetto rappresentano un momento di orgoglio e gioia per milioni di tifosi interisti in tutto il mondo. Abbiamo deciso di celebrare questo storico risultato con il cocktail InterStellar, per dare il giusto tributo alla squadra che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio», ha affermato Riccardo Campagna, drinksetter di Anthology by Mavolo.

Ecco di seguito la ricetta e la guida alla preparazione di “InterStellar”, realizzato dal drinksetter Riccardo Campagna.

