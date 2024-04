Un programma speciale per i 50 anni del Museo del vino di Torgiano

Cinquant'anni di storia, passione e cultura del vino. Il Museo del Vino di Torgiano (Pg), fondato nel 1974 da Giorgio e Maria Grazia Lungarotti, festeggia un traguardo importante con un ricco programma di eventi che si susseguiranno durante tutto l'anno.

Il Museo del vino a Torgiano compie 50 anni

Il clou dei festeggiamenti è la mostra fotografica "Cinquanta anni del Museo del vino a Torgiano - Muvit", inaugurata il 23 aprile, giorno del compleanno del museo. La mostra ripercorre i momenti salienti di mezzo secolo di storia attraverso l'evoluzione delle collezioni, le visite di personaggi illustri, le mostre, i convegni e le pubblicazioni. Un viaggio attraverso immagini che raccontano la dedizione della famiglia Lungarotti alla valorizzazione del vino e del territorio. Con oltre tremila manufatti in esposizione, il Muvit è considerato uno dei musei del vino più importanti d'Italia. Tra i reperti archeologici, contenitori vinari in ceramica, incisioni e disegni, il museo offre una panoramica completa sull'importanza del vino nella storia e nella cultura dei popoli del Mediterraneo.

Oltre alla mostra fotografica, il museo ha in programma un ricco calendario di eventi per tutto l'anno. Fino al 28 aprile, la mostra "Convivial vessels" espone le opere in ceramica realizzate dagli studenti della Franklin University Switzerland. A maggio, sarà la volta della mostra grafica dedicata all'artista polacco Andrzej Kot, mentre da luglio a settembre si potranno ammirare i grandi acquerelli dell'artista inglese Richard di San Marzano. In ottobre, si terrà un convegno di studi sul ruolo del Muvit e sull'importanza del turismo museale nella promozione del territorio. A concludere l'anno, una mostra di pittura contemporanea dell'artista irlandese Anne Donnelly e la pubblicazione di un volume sulla storia del museo, a cura di Maria Grazia Marchetti Lungarotti.

