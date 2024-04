Wine-nic, doppio appuntamento nella terra del Prosecco alla cantina Le Manzane

Tornano i pic-nic di primavera tra i vigneti della cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (Tv): un'esperienza gourmet all'aria aperta tra le colline del Conegliano Valdobbiadene Docg, patrimonio Unesco. Il primo appuntamento è per venerdì 24 maggio, il secondo per sabato 1° giugno, entrambi dalle ore 19.00.

I wine-nic alla cantina Le Manzane si terranno il 24 maggio e il 1° giugno

Una serata per godersi, in completo relax, le bollicine più famose al mondo, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, tra le vigne del "Giardino delle Api" della nuova tenuta Le Manzane Hills di San Pietro di Feletto (Tv), in via Manzana 11. I partecipanti potranno degustare i vini della Cantina “Le Manzane” e i piatti di Berti Food Truck. Il wine-nic comprende: 2 calici di vino a scelta (Prosecco Docg, Pinot Grigio e Kaberlò), un hamburger di Berti Food a scelta - presente anche l'opzione vegetariana -, una porzione di patatine fritte e una bottiglietta d'acqua. I cani sono ammessi al guinzaglio. In caso di maltempo il pic-nic di venerdì 24 maggio sarà rimandato a sabato 1° giugno. L'evento è organizzato da Atelier di Giulia Events e da Le Manzane.

© Riproduzione riservata