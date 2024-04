Peroni, Riccardo Piazzolla è il nuovo trade marketing director

Riccardo Piazzolla è il nuovo trade marketing director di Birra Peroni. Il manager, entrato in carica il 1° aprile riportando direttamente a Enrico Galasso, presidente e amministratore delegato dell'azienda, è ora responsabile della definizione e pianificazione delle strategie di attivazione dei punti vendita dei vari canali, con l'obiettivo di valorizzare al meglio i brand del portfolio dell'azienda.

«Riccardo - ha dichiarato Enrico Galasso - porta con sé competenze trasversali e una profonda conoscenza del mercato italiano e internazionale, elementi cruciali per consolidare il ruolo strategico che il trade marketing ha all'interno dei nostri piani. Grazie alla sua esperienza, continueremo a lavorare per rendere sempre più premium il modo in cui attiviamo il mercato, definendo piani incentrati sulle esigenze di shopper e clienti».

