Franciacorta in tour negli Stati Uniti: un 2024 ricco di eventi (e successi)

Il riconoscimento di Franciacorta come la seconda delle "Top 10 Wine Destinations", secondo Vinepair, apre le danze per una serie di eventi di successo negli Stati Uniti nel 2024. L'articolo di Vinepair identifica Franciacorta non solo come una rinomata destinazione vinicola a livello mondiale, ma anche come una meta turistica affascinante, che offre un'esperienza autentica e indimenticabile tra paesaggi mozzafiato, eccellenza enologica e ospitalità italiana.

Bollicine d'eccellenza: Franciacorta seduce il palato americano

Il 2 aprile, Franciacorta ha inaugurato gli eventi statunitensi del 2024 con una masterclass tenutasi a Dallas, Texas, a Mister Charles. Questo evento segna un momento significativo poiché rappresenta la prima volta che Franciacorta fa la sua comparsa nel Texas. Tra gli ospiti illustri che hanno contribuito al successo dell'evento erano presenti 30 sommelier provenienti dai ristoranti più prestigiosi della regione, i quali, guidati nella degustazione dalla brand ambassador May Matta-Aliah, hanno accolto con entusiasmo le diverse tipologie di Franciacorta - brut, satèn e rosé - in abbinamento a piatti dedicati.

Dallas segna solo l'inizio di una serie di appuntamenti negli Stati Uniti nel corso del 2024. Tra questi, a giugno una presentazione tecnica e una cena vip a New York e una masterclass per sommelier a Washington. Nel mese di settembre, Franciacorta sarà presente come sparkling wine partner agli eventi principali degli Emmy Awards a Los Angeles e, nella stessa settimana, saranno organizzate masterclass e cene vip. Il riconoscimento di Vinepair, il successo a Dallas e il fitto calendario di eventi confermano l'interesse crescente e la risonanza globale di Franciacorta, ulteriormente dimostrato dal costante successo delle vendite nel mercato americano. Nel 2023, l'export negli Usa ha registrato una crescita significativa (+17,4%), confermando l'entusiasmo e l'interesse sempre crescente.

© Riproduzione riservata