Angelini Wines & Estates, Alberto Lusini nuovo amministratore delegato

Alberto Lusini a partire da maggio sarà il nuovo amministratore delegato di Angelini Wines & Estates, l'azienda vitivinicola che è parte del Gruppo Angelini Industries ed è costituita da 6 cantine, per un totale di 1.700 ettari di terreni, di cui 460 vitati, e una produzione complessiva di circa 4 milioni di bottiglie l'anno.

Alberto Lusini, dopo la laurea in ingegneria e un Mba, entrambi conseguiti presso l'Università di Bologna, ha maturato un'esperienza ventennale nel settore consumer packaged foods, in particolare nel beverage con una visione internazionale del settore. È stato ceo della business unit americana, Mzb Usa, per la Massimo Zanetti Beverage Group Spa, mentre nel mondo del vino ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende primarie quali Mezzacorona, Allegrini e Gruppo Lunelli-Ferrari. «Sono onorato di questo incarico e felice di affrontare una nuova sfida in un settore che mi è particolarmente caro, con cui ho un legame da lunga data. Angelini Wines and Estates - ha dichiarato Alberto Lusini - è un gruppo vitivinicolo di eccellenza, con un grande potenziale, sul quale mi concentrerò valorizzando l'esistente ed esplorando nuove direttrici di sviluppo. Sono felice di entrare a far parte del Gruppo Angelini Industries, una grande realtà al centro di un importante percorso di crescita».

