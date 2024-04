Bollizine 2024, la nuova frontiera della degustazione degli spumanti

È stata lanciata la prima guida di nuova generazione per valutare la qualità degli spumanti: Bollizine 2024. Curata da Tommaso Caporale, noto come "Mister Bollicine", questa guida si basa su un metodo rivoluzionario che utilizza il suono delle bollicine in un calice subito dopo la mescita per valutare le caratteristiche sensoriali dei vini spumanti.

Tommaso Caporale, "Mister Bollicine", ha presentato la guida Bollizine 2024

Il “Metodo Caporale”, come viene chiamato, si avvale di un algoritmo per elaborare e analizzare i suoni emessi dalle bollicine, trasformandoli in grafici che forniscono informazioni dettagliate sulla tipologia di spumante, sul dosaggio zuccherino, sul vitigno utilizzato e sulle sue caratteristiche organolettiche. Questo approccio innovativo si è dimostrato efficace nella selezione delle migliori 160 etichette di spumanti, che sono state incluse nella guida. Il noto enologo Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo approccio, affermando che «ascoltare la “voce” di un vitigno ci mette dinanzi a un nuovo paradigma interpretativo dal punto di vista enologico». Anche lo chef Simone Rugiati ha elogiato l'iniziativa, sottolineando come l'ascolto delle bollicine possa contribuire a migliorare l'esperienza sensoriale complessiva del vino.

L'artista Tommaso Cascella ha espresso meraviglia per questo nuovo modo di avvicinarsi al vino, affermando che Caporale riesce a "parlare" direttamente con l'essenza del vino, coinvolgendo il senso dell'udito in un modo inedito. I premi assegnati ai migliori vini spumanti selezionati attraverso il Metodo Caporale saranno suddivisi in tre categorie: "Diapason Bronze", "Diapason Silver" e "Diapason Gold", oltre allo speciale riconoscimento "Diapason Platinum". Quest'ultimo comprende premi come Max Power, Max Armonia e Max Continuità, che distinguono le etichette con particolari caratteristiche sensoriali e qualitative.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 13 aprile presso “Vinitaly&The City” a Verona, seguita da altre presentazioni durante Vinitaly. Questa innovativa guida rappresenta un passo avanti nel mondo dell'enogastronomia, aprendo nuove strade interpretative e offrendo agli appassionati di vino una nuova prospettiva sensoriale da esplorare. Tommaso Caporale, giornalista enogastronomico, sommelier e ideatore del “Metodo Caporale”, ha provato a dimostrare con Bollizine 2024 di essere all'avanguardia nel campo della valutazione qualitativa degli spumanti, e il suo contributo potrebbe rivoluzionare il modo in cui percepiamo e apprezziamo il vino.

