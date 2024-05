 Portofino Dry Gin “La Penisola”: una limited release per amanti dei sapori mediterranei

Distillata in quantità limitate, “La Penisola” incarna l’essenza dello splendido paesaggio della penisola di Portofino, dominato dal Castello Brown, celebrando le sue bellezze naturali e la ricchezza delle sue tradizioni. È questa l’ultima limited release di Portofino Dry Gin, il brand di gin ultra premium nato del 2019 come omaggio all’iconico villaggio ligure. Si tratta di un nuovo gin per gli appassionati dell'ormai famoso "gusto Portofino" che desiderano scoprire la nuova storia del marchio Portofinese.

La Penisola è l'ultima limited release di Portofino Dry Gin

Con una selezione di dieci botaniche attentamente scelte, tra cui come ingrediente principale gli aghi di pino marittimo locale che evocano gli aromi della riviera Ligure, Portofino Dry Gin - La Penisola viene distillato col metodo tradizionale London Dry Gin che prevede la distillazione simultanea di tutti gli ingredienti per ottenere un gusto più secco e sapori delicati. Oltre al ginepro, si trovano nella miscela anche salvia, maggiorana, limone, pompelmo, mandarino, rosa, alloro e rosmarino.

Questa ricetta differisce dall'originale Portofino Dry Gin in cui le 21 botaniche sono distillate singolarmente secondo una tecnica contemporanea distilled dry.

“La Penisola” offre un sapore avvolgente: il suo aroma è caratterizzato da note balsamiche, fresche ed erbacee, mentre al palato si avverte un caldo abbraccio di pino con delicate sfumature di ginepro. Il gusto si sviluppa con una straordinaria armonia di erbe mediterranee, arricchite da un leggero sentore di rosa. Il finale è lungo e persistente e lascia una piacevole gusto di agrumi.

Oltre a perfezionare l'inconfondibile sapore del suo primo London Dry Gin, per il packaging Portofino Dry Gin ha dato priorità all’acquisto di materiali ecologici. Un esempio tangibile è la carta delle etichette, realizzata con liner di cotone al 100%, che testimonia l’impegno del brand per la sostenibilità senza rinunciare alla qualità. Inoltre, i tappi delle bottiglie incorporano il 35% di plastica riciclata, sottolineando così la volontà di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Il packaging della bottiglia, riflette la bellezza intramontabile di Portofino e l'eredità del brand che incarna lo spirito della Dolce Vita. Il colore del vetro evoca il mare turchese delle sue coste, mentre la sua solida forma quadrata ricorda le classiche bottiglie di profumo vintage.

Il design dell'etichetta cattura l'iconico paesaggio della penisola di fronte alla piazzetta, offrendo una narrazione visiva che rende le bottiglie di Portofino Dry Gin non solo desiderabili per gli intenditori, ma veri e propri oggetti da collezione. Quando tre bottiglie vengono affiancate, il panorama della penisola si dispiega, creando un'esperienza coinvolgente. Con “La Penisola”, il brand prosegue la sua narrazione su Portofino, dando seguito al racconto avviato con la prima iconica bottiglia: un cammino guidato dalla costante ricerca dell’eccellenza e dalla brand mission di condividere il fascino dell’omonimo villaggio ligure con il resto del mondo.

