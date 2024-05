Degustazioni, talk e concerti: al via la seconda edizione di Bologna Wine Week

Torna per la seconda edizione la Bologna Wine Week, un evento che per cinque giorni, da mercoledì 15 a domenica 19 maggio, trasformerà piazza Minghetti in un'oasi enogastronomica dedicata alle eccellenze vinicole regionali e nazionali.

L'evento, ideato da Gian Marco Gabarello dell'Enoteca Ebrezze, con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, ha l'obiettivo di promuovere la cultura del vino e far conoscere al pubblico le peculiarità delle 25 cantine partecipanti.

Il programma della Bologna Wine Week è ricco di eventi, tra cui degustazioni guidate, talk con esperti del settore, concerti e momenti di convivialità.

Mercoledì 15 e Giovedì 16 maggio si terranno le Enoteca Bww presso Palazzo Isolani, con degustazioni riservate agli operatori del settore e al pubblico, oltre a un esclusivo Opening Party. Da Venerdì 17 a Domenica 19 maggio Piazza Minghetti sarà il cuore pulsante dell'evento, con banchi di degustazione aperti al pubblico dalle 15:00 alle 22:30.

Sabato 18 maggio alle 17:30 si terrà un talk su "Bere bene e responsabilmente" con la partecipazione dei Carabinieri e della Polizia di Stato, mentre alle 18:00 si parlerà di "Politiche di Economia circolare e sostenibilità" con Caviro. Alle 19:00 sarà la volta di "The Art of Wine" con il maestro Beppe Vessicchio e Andrea Amadei.

Domenica 19 maggio alle 17:30 si terrà un talk su "Vino ed economia locale" con Ascom e l'assessore all'agricoltura del Comune di Bologna Daniele Ara, mentre alle 18:00 ci sarà un focus su "Turismo ed esperienze" con Davide Maggi (CEO Home Food - Cesarine). Alle 19:00 si parlerà di "Iniziative per ridurre l'impatto ambientale" con Lorenzo Zitignani (Direttore Generale Plastic Free).

Tutte le sere, dalle 20:30 alle 22:30, la Piazza sarà animata da musica dal vivo. Venerdì 17 maggio si esibirà il trio Soul composto da Hallyx (voce e tastiera), Giacomo Ronconi (chitarra) e Gino Bianchi (batteria). Sabato 18 maggio ci sarà un concerto jazz live con Guglielmo Pagnozzi (clarinetto), Paolo Prosperini (chitarra) e Filippo Cassanelli (contrabbasso).

