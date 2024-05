“Amarone in Capitale”: torna a Roma l'evento dedicato ai vini della Valpolicella

“Amarone in capitale”, la terza edizione dell'evento glamour del Consorzio vini Valpolicella in programma il 19 maggio, torna a Roma, esattamente all'Hotel Hassler di Trinità dei Monti. Dedicato agli operatori dell'Horeca ma anche agli enoappassionati della principale denominazione rossa del Veneto, “Amarone in capitale” propone un cartellone di degustazioni in un percorso sensoriale tra i vini più iconici ed espressivi della Valpolicella.

I vini della Valpolicella a Roma: l''Hassler ospita “Amarone in Capitale”

«Roma è tra le principali destinazioni italiane dei nostri vini di punta - commenta il presidente del Consorzio vini Valpolicella, Christian Marchesini - e in particolare dell'Amarone che, oltre a rappresentare un fil rouge tra Verona e la capitale, riflette la passione consolidata dei romani per il grande Rosso veneto. Amarone in Capitale è anche una iniziativa di promozione verso un canale fondamentale come quello della ristorazione, delle enoteche e dei wine bar che riflettono la Dolce Vita».

Il programma di “Amarone in Capitale” si apre domenica 19 maggio con un walk-around tasting di Amarone e Valpolicella Superiore (non stop dalle 10.00 alle 21.00) per operatori e pubblico nel ristorante stellato Imàgo dell'Hassler. Mentre alle 11.00 e alle 14.00 vanno in scena due degustazioni guidate: “Valpolicella Doc Superiore: l'avanguardia stilistica” (Sala Specchi, ore 11.00) e “Amarone e Recioto della Valpolicella Docg: il valore culturale alla radice della tecnica” (Sala Specchi, ore 14.00), entrambe condotte dal giornalista Alessandro Brizi. Confermato anche l'aperitivo musicale al tramonto a base di Valpolicella "fresco" nella suggestiva terrazza panoramica Penthouse Suite al 7° piano, aperta tutto il giorno.

