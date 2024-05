“100 Custodi per 100 vitigni”: il libro di Graspo sui vitigni a rischio estinzione

«100 Custodi per 100 vitigni, la biodiversità viticola in Italia» è molto più di un semplice libro. Realizzato da Graspo (Gruppo di ricerca ampelografica per la salvaguardia e preservazione dell'originalità viticola), rappresenta un vero e proprio manifesto per la tutela dei vitigni autoctoni italiani a rischio di estinzione.

"100 Custodi per 100 Vitigni, la Biodiversità Viticola in Italia", il libro realizzato da Graspo

Il libro racconta le storie di oltre 150 aziende custodi e di più di 200 vitigni rari e poco conosciuti, situati in tutte le regioni d'Italia. Non si tratta di un semplice elenco, ma di un'immersione in un mondo spesso dimenticato, ricco di storie eroiche e del prezioso lavoro di istituzioni, centri di ricerca e ampelografi per identificare e preservare questi tesori genetici. L'opera di Graspo non si limita alla conservazione. Il progetto mira a comprendere come questi vitigni "dimenticati" possano offrire soluzioni concrete alle sfide del cambiamento climatico. Vitigni resistenti, capaci di garantire freschezza e acidità, o adatti a produrre vini rossi eleganti, rappresentano un'importante risorsa per il futuro della viticoltura italiana.

Il libro evidenzia la necessità di un supporto concreto da parte delle istituzioni per tutelare questi vitigni. Servono percorsi dedicati per la catalogazione, la registrazione e la messa in sicurezza di queste varietà, come richiesto dai custodi presenti nel libro. "100 Custodi per 100 Vitigni" non è solo un racconto del passato, ma una finestra sul futuro. Un futuro in cui questi vitigni, preservati e valorizzati, potranno dare vita a nuovi vini capaci di sorprendere e conquistare il mondo. Ma è anche un volume da leggere per conoscere la ricchezza e la diversità del patrimonio viticolo italiano. Ma è anche un progetto da sostenere, affinché il lavoro di GRASPO e dei custodi continui a far vivere questi vitigni e a dare vita a un futuro ricco di potenzialità per la viticoltura italiana.

