Ferrari Trentodoc celebra Senna con una bottiglia speciale sul podio di Imola

Sul podio del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, Max Verstappen ha brindato con una bottiglia di Ferrari Trentodoc dedicata ad Ayrton Senna. Un tributo speciale al grande campione brasiliano, scomparso tragicamente 30 anni fa.

Ferrari Trentodoc: un'edizione limitata per ricordare un grande campione come Senna

Questa bottiglia unica, firmata dai tre piloti sul podio, contribuirà a sostenere l'Instituto Ayrton Senna, la realtà benefica nata a seguito della scomparsa di Ayrton, che lavora quotidianamente per offrire un'istruzione a migliaia di giovani brasiliani. Per questo, sarà messa all'asta su F1 Authentics, il sito ufficiale di memorabilia della Formula 1, che devolverà l'intero ricavato all'Istituto. «Siamo entusiasti del bellissimo tributo che il Gruppo Lunelli e Formula1 hanno voluto rendere al trentesimo anniversario dell'Istituto Ayrton Senna. In questi anni, l'Istituto ha raggiunto oltre 36 milioni di bambini e ragazzi in più di tremila città del Brasile. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza il contributo di partner, come Gruppo Lunelli, che considerano l'educazione un elemento di fondamentale importanza per il futuro del nostro pianeta» ha commentato Viviane Senna, presidente dell'Instituto Ayrton Senna.

© Riproduzione riservata