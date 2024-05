Bollicine in festa: a Milano torna il Festival Nazionale Spumantitalia

Torna l'appuntamento con il Festival Nazionale Spumantitalia, unico evento culturale dedicato alle bollicine italiane, che si svolgerà il 4 e 5 giugno 2024 a Milano, ai Chiostri di Via San Barnaba 48. Ideato e organizzato da Bubble's Italia, si conferma come un'esclusiva kermesse nazionale centrata su incontri culturali, basati su riflessioni, momenti di degustazione e approfondimenti, inerenti al sistema spumantistico

Un appuntamento di aggregazione, socializzazione e confronto tra le aziende, gli operatori del settore Horeca, il comparto tecnico scientifico e quel numerosissimo mondo di appassionati che ha contribuito a rendere grande il comparto spumantistico nazionale. Il 4 giugno ci saranno due Talk Show, alle 10.30 e alle 15.00, che vedranno protagoniste personalità di alto profilo tecnico scientifico, ricercatori, professionisti ed enotecnici, giornalisti, produttori e opinion leader del settore vitivinicolo.

In programma per mercoledì 5 giugno dalle ore 9:30 alle 18:30, sei Masterclass per assaggiare la migliore proposta spumantistica italiana che prevedono la degustazione guidata di spumanti provenienti da ogni parte d'Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, dal Veneto alla Puglia. I banchi di assaggio saranno operativi il giorno 05 giugno dalle ore 16.30 alle 23.00, presentando una selezione nazionale di Spumanti fruibile da chi vuole conoscere come si stia muovendo l'Italia in Bolle. Al Ristorante "Ai Chiostri" andranno in scena due appuntamenti davvero imperdibili della “Serata Bubble's Club” su prenotazione, sia il 4 e che il 5 giugno. La sesta edizione del Festival Nazionale Spumantitalia prevede due giorni intensi e vivaci con il coinvolgimento di operatori, giornalisti e tutti quei wine lovers, italiani e stranieri, dello spettacolare e appassionante mondo delle bollicine, all'insegna, come sempre, di una effervescenza unica nel suo genere.

