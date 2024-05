Ecco chi è Fabrizio Dosi, il nuovo ceo del Gruppo Marchesi Frescobaldi

Fabrizio Dosi è stato eletto come nuovo ceo del Gruppo Marchesi Frescobaldi, succedendo a Giovanni Geddes da Filicaja, che rimarrà comunque coinvolto nel gruppo come membro del Consiglio di amministrazione. La storica azienda vitivinicola ha comunicato che Dosi avrà la responsabilità di tutti i brand e le tenute del gruppo. Ma scopriamo insieme l'identikit del nuovo ceo.

Fabrizio Dosi, nuovo ceo del Gruppo Marchesi Frescobaldi

Fabrizio Dosi, 54 anni, sposato con Yukyung Tamara Kim e padre di Riccardo, è laureato in Economia presso l'Università Bocconi di Milano. La sua carriera professionale è iniziata in consulenza con Gemini Consulting, per poi proseguire in Bulgari come marketing senior director della Watches Business Unit e successivamente come managing director per l'area Emea Emerging Countries e travel retail per il comparto gioielli, orologi e accessori.

Dosi ha poi lavorato come general manager per l'Asia Pacific di Giorgio Armani Hong Kong e successivamente come ceo. Nel 2012, ha lasciato Armani per unirsi a Illy come president Asia della Branch Apac a Hong Kong, per poi rientrare presso la sede di Trieste come Worldwide VP B2C Business Unit. Con questa vasta esperienza internazionale, Dosi porta con sé una profonda conoscenza del mercato globale e una forte leadership manageriale, caratteristiche che saranno cruciali per guidare il Gruppo Marchesi Frescobaldi verso nuove sfide e successi. «Il mondo del vino mi ha sempre appassionato e rappresenta un importante motore economico e culturale per l'Italia - commenta Fabrizio Dosi. Ringrazio tutta la famiglia Frescobaldi per la fiducia e il supporto che continuamente mi dimostra».

