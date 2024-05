Frescobaldi festeggia i 10 anni del rosé Alìe con una box speciale

Un decennio di eleganza e raffinatezza per il rosè nato dalla Toscana: Frescobaldi celebra i 10 anni di Alìe, il rosè simbolo di Tenuta Ammiraglia, con una raffinata box limited edition. Un traguardo importante per un vino che ha saputo conquistare il palato degli appassionati con la sua struttura elegante, la grande espressione aromatica e la sua storia evocativa.

La special box di Frescobaldi per i 10 anni di Alìe

La special box si presenta in un'elegante confezione bianco panna con una delicata nuance di rosa, che racchiude al suo interno una bottiglia di Frescobaldi Alìe rosè e due raffinati calici per brindare con un tocco di classe. Un regalo perfetto per gli amanti del vino e per tutti coloro che apprezzano l'eleganza e la raffinatezza. Il successo di Alìe 2023 non risiede solo nella sua vicinanza al mare, che permette alle uve Syrah di maturare lentamente presso Tenuta Ammiraglia, ma anche nell'apporto del Vermentino. Questo vitigno bianco aiuta a stabilizzare gli antociani, conferendo al vino il suo caratteristico colore rosa chiaro con riflessi rubino. Al naso, Alìe 2023 regala un bouquet complesso e raffinato, con sentori di agrumi, pesca nettarina, fiori di peonia e rosa. Al palato, il vino si contraddistingue per la sua freschezza e la sua notevole sapidità, perfettamente bilanciate da note di timo, salvia e rosmarino. Un sorso armonioso e persistente che invita a brindare in compagnia.

