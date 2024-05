Blanc e MC2 Saint Barth insieme per la capsule Blue Twist Collection

In occasione della prossima estate, Blanc e MC2 Saint Barth annunciano una nuova collaborazione per la Blue Twist Collection, una capsule che fonde la moda estiva di MC2 Saint Barth con lo stile vitale e giocoso di Blanc, la birra con un twist in più insignita del premio Eletto Prodotto dell'Anno per la categoria birra.

Una birra innovativa, un gusto unico e rinfrescante arricchito da un ventaglio aromatico che va dall'agrumato al fruttato passando per delicato speziato. Il successo di Blanc giace proprio nella sua formula unica, fondata su un sapiente accostamento di luppoli pregiati e delicati con un tocco di coriandolo. Le note agrumate, di pesca bianca e frutta tropicale creano un equilibrio perfetto di gusto tra leggera dolcezza e acidità. Per la Spring Summer 2024, la collaborazione propone il classico pantaloncino Lighting di MC2 Saint Barth, con fondo bianco e stampa all over caratterizzata dall'iconica bottiglia blu di Blanc, il bicchiere e la scorza di limone con la quale viene servita.

Realizzato in tessuto leggero 100% riciclato e contenuto in packaging eco-friendly, il costume da bagno è caratterizzato da un comodo elastico con coulisse in vita e da funzionali tasche sia anteriori che posteriori. I capi sono leggeri e performanti, anche in termini di vestibilità, offrono protezione dai raggi solari, un'azione antibatterica e presentano un'eccellente resistenza e solidità dei colori. Completa la collezione la T-shirt genderless bianca dal fit morbido per accompagnare le giornate di relax estivo. Realizzata interamente in cotone, è caratterizzata da una stampa sul retro e dal ricamo dell'iconica bottiglia Blanc con il simpatico payoff Blue hour is my happy hour, che richiama il momento clou dell'aperitivo.

La Blue Twist Collection sarà disponibile per l'acquisto da fine giugno nelle boutique offline e online mc2saintbarth.com.

