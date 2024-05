Enoteca Italiana Siena: rinasce lo storico ente del vino

Dopo oltre sette anni di chiusura, Enoteca Italiana Siena si prepara a rivivere. L'iconico ente, nato nel 1933 con l'obiettivo di tutelare e promuovere il vino italiano nel mondo, tornerà operativo nella primavera del 2025, proprio nel luogo che lo ha visto nascere: i bastioni della Fortezza Medicea di Siena.

Enoteca Italiana Siena si prepara a riaprire dopo 7 anni

Primo ente pubblico dedicato al vino italiano, ha svolto un ruolo fondamentale nella valorizzazione del patrimonio enologico nazionale, diventando un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore. Tuttavia, negli ultimi anni l'ente ha dovuto affrontare diverse difficoltà, culminando nella sua liquidazione nel 2017. Nonostante la chiusura, la storia di Enoteca Italiana Siena non era destinata a finire. Nell'estate del 2023, un gruppo di imprenditori guidati da Elena D'Aquanno ha rilevato il marchio, con l'ambizioso progetto di riportare in vita l'ente e restituirgli il suo antico splendore. Nelle scorse settimane, la cordata guidata da D'Aquanno si è aggiudicata l'assegnazione degli spazi della Fortezza Medicea, chiusi ormai da anni. I due bastioni che ospiteranno la nuova Enoteca Italiana Siena saranno oggetto di un'importante ristrutturazione, trasformandosi in un luogo suggestivo e funzionale dedicato al vino e all'enogastronomia.

Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un museo del vino multimediale e multisensoriale, dove i visitatori potranno immergersi nella storia e nella cultura del vino italiano attraverso installazioni interattive ed esperienze immersive. Inoltre, sorgeranno un ristorante con vista panoramica sulla città e un'enoteca con una selezione accurata di vini pregiati provenienti da tutta Italia. La nuova Enoteca Italiana Siena non sarà solo un luogo di degustazione e scoperta, ma anche un centro di formazione e un palcoscenico per eventi enogastronomici di alto livello. Saranno organizzati cicli di seminari e convegni per approfondire la conoscenza del vino, mentre eventi speciali celebreranno le eccellenze enologiche italiane e internazionali.

