"Tre Stelle Oro: l'eccellenza nel calice" celebra i vini della Guida Oro di Veronelli

Masterclass, degustazioni, incontri: andrà in scena sabato 8 giugno, nel suggestivo Agriturismo Podere Pietravento di Campiglia Marittima (Li), “Tre Stelle Oro: l'eccellenza nel calice”, l'evento firmato dal Seminario Permanente Luigi Veronelli che invita professionisti e appassionati a conoscere da vicino i capolavori enologici italiani premiati con il massimo riconoscimento dalla "Guida Oro I Vini di Veronelli".

All?Agriturismo Podere Pietravento andrà in scena l'evento Tre Stelle Oro: l'eccellenza nel calice

Si inizia alle ore 17:00 con la Masterclass omaggio alle produzioni del territorio, guidata dai curatori Gigi Brozzoni e Marco Magnoli che, dopo una breve presentazione dell'edizione 2024 della prima guida vini d'Italia, condurranno la degustazione guidata di sei pregiate etichette:

Bolgheri Superiore Argentiera 2020 - Argentiera (Li)

Bolgheri Superiore Atis 2020 - Guado al Melo (Li)

I'Rennero Merlot Costa Toscana 2020 - Gualdo del Re (Li)

Paleo Rosso Toscana 2020 - Le Macchiole (Li)

Bolgheri Superiore Dedicato a Valter 2019 - Poggio al Tesoro (Li)

FSM Rosso 2019 - Castello di Vicchiomaggio (Fi)

A seguire, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, i capolavori in forma liquida premiati dalla Guida saranno proposti in degustazione aperta al pubblico, con prestigiose cantine da tutta Italia che ai loro banchi d'assaggio proporranno oltre 25 vini insigniti delle Tre Stelle Oro: Capezzana (Po), Fattoria Le Pupille (Gr), La Gerla (Si), Masi (Vr), Pio Cesare (Cn), San Giovenale (Vt), Sant'Agnese (Li), Tedeschi (Vr) e Tenuta Sette Ponti (Ar).

L'evento “Tre Stelle Oro: l'eccellenza nel calice” sarà un'occasione unica per incontrare i vignaioli premiati dall'edizione 2024 della storica pubblicazione, ideata da Luigi Veronelli - intellettuale, critico e massimo degustatore del Novecento - come strumento di incontro e conoscenza dei vini e dei territori italiani, e per conoscere da vicino il mondo del Seminario Permanente Luigi Veronelli, l'associazione senza scopo di lucro per la cultura del vino e degli alimenti, che riunisce vignaioli, agricoltori, artigiani del gusto, ristoratori, distillatori, cultori della gastronomia e opera dal 1986 per valorizzare la rilevanza culturale del mondo del vino, attraverso un appassionato e preciso lavoro di ricerca e valorizzazione, guardando sempre con viva attenzione ai mutamenti e alle evoluzioni.

