Consorzio vino Chianti Classico festeggia a Firenze i suoi primi 100 anni

Cento anni dopo la sua fondazione a Radda in Chianti, il Consorzio Chianti Classico torna a Firenze per un weekend di eventi eccezionali. Dal 10 al 12 maggio, la storica sede del Consorzio in Piazza della Signoria, Palazzo Uguccioni, aprirà le sue porte al pubblico per un'immersione completa nel mondo del Chianti Classico.

Il Consorzio Chianti Classico compie 100 anni

Il programma prevede 5 incontri con chef stellati di Firenze, un abbinamento musicale e due momenti dedicati ai Giovani Galli Neri. Leonardo Romanelli, rinomato sommelier, guiderà gli chef in un viaggio sensoriale alla scoperta di accostamenti inediti tra i loro piatti e il vino del Gallo Nero. Avrà luogo anche un connubio suggestivo tra grandi classici del rock e annate pregiate di Chianti Classico, condotto da Filippo Bartolotta. Infine i riflettori si accenderanno sui produttori under 40 che rappresentano il futuro del Chianti Classico, moderati da Simon Staffler.

Si tratta di un'occasione imperdibile per degustare i migliori Chianti Classico, incontrare i protagonisti del territorio, assaporare abbinamenti enogastronomici d'eccezione e scoprire la storia e il futuro del Chianti Classico. Inoltre, per tutto il fine settimana, sarà possibile brindare ai primi 100 anni del Consorzio nell’esclusivo calice del Centenario, disponibile fino a esaurimento scorte.

Il programma completo per i 100 anni del Consorzio vino Chianti Classico

Venerdì 10 maggio 2024

Ore 18:30 - 19:30 Vito Mollica per i 100 del Gallo Nero

Degustazioni di Chianti Classico in abbinamento ai piatti della Stella Michelin Vito Mollica (Ristorante Atto, Firenze), con la conduzione di Leonardo Romanelli.

Sabato 11 maggio 2024

11:30 - 12:30 Ariel Hagen per i 100 del Gallo Nero. Degustazioni di Chianti Classico in abbinamento ai piatti della Stella Michelin Ariel Hagen (Ristorante Saporium, Firenze). Conduce Leonardo Romanelli.

15 - 16:30 Giovani Galli Neri: 6 produttori di Chianti Classico nati dopo il 1984 incontrano i loro coetanei in un incontro-degustazione moderato da Simone Staffler (Falstaff).

17 - 18 Rocco de Santis per i 100 del Gallo Nero. Degustazioni di Chianti Classico in abbinamento ai piatti del due Stella Michelin Rocco De Santis (Ristorante Santa Elisabetta, Firenze). Conduce Leonardo Romanelli.

18:30 - 19:30 Back in Black... Rooster! Degustazione rock: Dodici Chianti Classico dagli anni ’60 a oggi ripercorrono la storia del rock. Conduce Filippo Bartolotta.

Domenica 12 maggio

11:30 - 12:30 Claudio Mengoni per i 100 del Gallo Nero. Degustazioni di Chianti Classico in abbinamento ai piatti della Stella Michelin Claudio Mengoni (Ristorante Borgo San Jacopo, Firenze). Conduce Leonardo Romanelli.

15 - 16:30 Giovani Galli Neri: 6 produttori di Chianti Classico nati dopo il 1984 incontrano i loro coetanei in un incontro-degustazione moderato da Simone Staffler (Falstaff).

17 - 18 Chianti Classico Century. Assaggio di 6 vini nel corso di un racconto tra teatro e musica degli ultimi 100 anni del Consorzio e del mondo, insieme a Leonardo Romanelli e a Dimitri Frosali.

18:30 - 19:30 Niccolò Palumbo per i 100 del Gallo Nero. Degustazioni di Chianti Classico in abbinamento ai piatti della Stella Michelin Niccolò Palumbo (Ristorante Paca, Prato). Conduce Leonardo Romanelli.

