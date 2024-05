Arriva “Brut Nature”, il nuovo Trentodoc millesimato di Maso Martis

Un nuovo gioiello firmato Maso Martis: il Brut Nature, un Trentodoc millesimato che celebra le potenzialità dello Chardonnay in purezza. Fresco, deciso e versatile, questo dosaggio zero - ossia senza residuo zuccherino - si distingue per la sua agilità e disinvoltura. Nasce da uve Chardonnay coltivate sulle colline trentine, accuratamente selezionate per esprimere al meglio il carattere unico del territorio.

Maso Martis, presentato il nuovo Brut Nature

«I consumatori richiedono sempre più una bevuta decisa, fresca, che possa accompagnare tutte le occasioni. Abbiamo così deciso di interpretare in maniera ancora più incisiva il nostro Blanc de Blancs, che racchiude tutta la freschezza dello Chardonnay di collina» sottolinea Alessandra Stelzer, figlia dei fondatori Antonio e Roberta Stelzer, oggi alla guida di Maso Martis insieme alla sorella Maddalena. La vinificazione segue un processo rigoroso che rispetta le caratteristiche delle uve. Dalla vendemmia manuale alla pressatura soffice, ogni fase è curata nei minimi dettagli per preservare la freschezza e la fragranza dello Chardonnay. La fermentazione avviene in acciaio inox, seguita da un affinamento sui lieviti di almeno 24 mesi. La sboccatura avviene senza l'aggiunta di zuccheri, conferendo al vino un carattere deciso e minerale.

Il Brut Nature di Maso Martis si presenta con un colore giallo paglierino scarico e un bouquet di frutta fresca e fiori bianchi, arricchito da un delicato sentore di lievito. Al palato, il perlage è fine e persistente, in un insieme croccante, equilibrato ed elegante. Perfetto per accompagnare antipasti di pesce, verdure, primi piatti delicati, secondi a base di pesce o carni bianche, formaggi freschi o di media stagionatura. Il Brut Nature è disponibile nel formato da 0,75 lt per il millesimo 2021, in 10mila bottiglie, con un prezzo al pubblico in enoteca tra i 28 e i 30 euro. Per i collezionisti, sono state prodotte anche 350 bottiglie magnum del millesimo 2020, al prezzo di 60-65 euro.

