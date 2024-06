A Rimini Wellness premiate le migliori birre gluten free e biologiche

L'edizione 2024 di Rimini Wellness ha ospitato due importanti concorsi dedicati alle birre artigianali: l'11esimo World Gluten Free Awards e il quinto Best Bio Beers. Oltre 130 birre provenienti da Italia e all'estero si sono sfidate in un'accesa competizione che ha premiato le migliori produzioni in termini di innovazione, gusto e sostenibilità.

World Gluten Free Awards & Best Bio Beers: premiate le migliori birre a Rimini Wellness

«Il livello qualitativo delle birre senza glutine è salito in maniera vertiginosa in questi ultimi anni e la premiazione di Rimini ne è la conferma - dichiara Alfonso Del Forno, organizzatore dei concorsi. I birrifici premiati sono tra quelli che ricevono più riconoscimenti già in altri concorsi come Birra dell'Anno, dimostrando quanto sia flessibile la capacità produttiva di queste aziende. La scelta di premiare queste birre a RiminiWellness è legata al target a cui si rivolgono i prodotti glutenfree, sempre più usati nell'ambito dell'alimentazione salutistica, che vede il consumo di alimenti senza glutine in Italia da parte di 12 milioni di persone, secondo Eurispes».

«L'obiettivo è valorizzare e dare visibilità a tipologie di birre emergenti che in contesti generalisti non avrebbero la giusta attenzione - aggiunge Vittorio Ferraris, direttore di Unionbirrai. La premiazione delle oltre 130 produzioni artigianali in gara nell'ambito della fiera del wellness di Rimini ci ricorda come la birra sia un alimento che può certamente rientrare nella dieta anche di uno sportivo, ad iniziare da quelle senza glutine e biologiche. Come Unionbirrai - prosegue - siamo orgogliosi di poter sostenere percorsi concorsuali di questo tipo, spin-off di Birra dell'Anno, che possono divenire occasioni per allargare la propria platea di consumatori, approcciando anche nuovi mercati sinora poco o per nulla esplorati».

L'elenco dei vincitori ai World Gluten Free Awards

Di seguito l'elenco dei vincitori:

Categoria 1 - Bassa fermentazione e bassa gradazione alcolica

Bandidos di MisterB (San Giorgio Bigarello - Mn) Vivienne di Impavida (Arco - Tn) Mia di Edit (Barriera di Milano)

Menzioni: 28 Pils di Caulier, Grommet di Antikorpo e Peler di Impavida

Categoria 2 - Alta fermentazione e bassa gradazione alcolica

Holi di LZO (Conegliano - Tv) Ko-meta di La Stecciaia (Rapolano Terme - Si) Onda di Barbaforte (Folgaria - Tn)

Menzioni: Bionica de Il Mastio e San Lorenzo di Barbaforte

Categoria 3 - Bassa e alta fermentazione e alta gradazione alcolica

Loose del Birrificio Anbra (L'Aquila) 28 Blonde di Caulier (Vallonia) S-Brock di Balabiott (Domodossola - Vb) e Blauwe Tram di Brouwerij Klein Duimpje (Paesi Bassi)

Menzioni: Mayo di 61Cento, Glitch di Edit e Lancia di Barbaforte

Categoria 4 - Bassa e alta fermentazione, luppolate e bassa gradazione alcolica

Little Fifteen di Rurale (Desio - Mb) Perujah di Birra Perugia (Torgiano - Pg) New Green di Crak (Campodarsego - Pd)

Menzioni: Venere di Magifra, Aura di Barbaforte

Categoria 5 - Bassa e alta fermentazione, luppolate e alta gradazione alcolica

Mr Magic di Evoqe (Trebaseleghe - Pd) Bestia di MisterB (San Giorgio Bigarello - Mn) Paragliding di Barbaforte (Folgaria - Tn)

Menzioni: Chain Breaker di Impavida, Mosaico di Barbaforte

Categoria 6 - Bassa e alta fermentazione, birre scure

2Cilindri del Birrificio del Forte (Pietrasanta - Lu) Royce Porter di Magifra (Vitulazio - Ce) Flebo di La Casa di Cura (Crognaleto - Te)

Menzioni: Malupina di Incanto, Frank di Anbra

Categoria 7 - Bassa e alta fermentazione, birre speziate e speciali

Birra alle Castagne del Birrificio Curtense (Passirano - Bs) Bella Saison di MisterB (San Giorgio Bigarello - Mn) Freska Freska di Incanto (Casalnuovo di Napoli - Na)

Menzioni: Wahine di Antikorpo Brewing, Santa Bernarda di Foran, Ride coq chili peppers di Ofelia

Premio speciale “Fratelli la Bufala”

Grommet di Antikorpo Brewing (Sgonico - Ts) Desnuda del Birrificio Ventitre (Grottaminarda - Av) Peler di Impavida (Arco - Tn)

Premio speciale “RASTAL”

Loose del Birrificio Anbra (L'Aquila)

L'elenco dei vincitori ai Best Bio Beers 2024

Categoria 1 - Bassa gradazione alcolica

Bionica de Il Mastio (Colmurano - Mc) Cocò de La Stecciaia (Rapolano Terme - Si) Biosfera de Il Mastio (Colmurano - Mc)

Categoria 2 - Alta gradazione alcolica

Gentilrossa de La Stecciaia (Rapolano Terme - Si) Audace di 32 Via dei Birrai (Pederobba - Tv) Santa Bernarda di Foran (Castions di Strada - Ud)

Menzione: Impera de La Stecciaia

