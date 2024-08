Ethica Wines e Mastroberardino: connubio d'eccellenza per conquistare gli Usa

Ethica Wines, il noto distributore di vini italiani negli Stati Uniti, in Canada e in Asia, ha annunciato una nuova importante partnership con la storica cantina Mastroberardino.

Ethica Wines e Mastroberardino uniscono le forze per conquistare il mercato statunitense

Fondata nel XVIII secolo, Mastroberardino è un'icona dell'enologia campana, famosa in tutto il mondo per i suoi vini autoctoni come il Greco di Tufo e il Taurasi. Grazie a questa nuova collaborazione, i vini Mastroberardino saranno ora disponibili anche sul mercato statunitense, rafforzando ulteriormente la presenza di Ethica Wines nel panorama enologico americano.

«Siamo entusiasti di questa nuova partnership con Mastroberardino - ha dichiarato Francesco Ganz, ceo di Ethica Wines - Condividiamo gli stessi valori e la stessa passione per il vino di qualità. Siamo certi che questa collaborazione porterà grandi risultati e contribuirà a far conoscere ancora meglio l'eccellenza del vino italiano nel mondo».

Ethica Wines si distingue per un approccio flessibile e personalizzato alla distribuzione, che permette di valorizzare al meglio le caratteristiche di ogni singolo vino. Grazie a una profonda conoscenza dei mercati e a una rete di distribuzione capillare, l'azienda è in grado di garantire ai propri partner una visibilità e una penetrazione efficaci.

La cantina Mastroberardino ha sempre rappresentato l'eccellenza dell'enologia campana. Grazie all'impegno di generazioni, l'azienda è riuscita a preservare e valorizzare i vitigni autoctoni della regione, come il Greco, l'Aglianico e il Fiano. Oggi, Mastroberardino è un punto di riferimento per gli amanti del vino di qualità in tutto il mondo.

Questa nuova partnership rappresenta un passo importante per entrambe le aziende. Ethica Wines consolida la propria posizione di leader nel mercato della distribuzione di vini italiani negli Stati Uniti, mentre Mastroberardino amplia la propria presenza internazionale, portando i suoi vini in uno dei mercati più dinamici e competitivi al mondo.

