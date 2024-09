Imola celebra i vini Dop e Igp della Romagna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Lunedì 30 settembre, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bo) ospiterà l'annuale evento del Consorzio vini di Romagna, dedicato ai professionisti dell'Horeca. Oltre 60 aziende presenteranno più di 400 vini, espressione della ricca varietà vitivinicola della Romagna, dalle colline imolesi fino alla costa riminese. L'appuntamento si terrà dalle 12 alle 19 nella sala Checco Costa, in piazza Ayrton Senna. Tra le novità di questa edizione spicca il seminario per ristoratori, condotto da Roberto Gardini, ex primo sommelier d'Italia e grande esperto di vini romagnoli. Il seminario, dedicato alla scoperta delle principali tipologie di vino della Romagna, culminerà in un abbinamento enogastronomico con la partecipazione di esperti della cucina emiliano-romagnola.

Oltre 400 vini romagnoli all'Autodromo di Imola

«Il vino romagnolo, in particolare il Sangiovese, non è solo un prodotto di qualità, ma un simbolo della nostra identità e della nostra storia. Ogni bottiglia racconta il legame profondo tra il vitigno e il territorio, un legame che si riflette nella passione e nell'impegno dei nostri viticoltori. Siamo convinti che manifestazioni come questa siano determinanti per promuovere e far conoscere sempre di più il vino romagnolo, laddove la partnership con la ristorazione - soprattutto quella regionale - è fondamentale per l'affermazione dei nostri vini e per riconoscersi orgogliosamente nelle tipologie del territorio. Il nostro obiettivo è di portare la Romagna del vino ai vertici, come merita» ha dichiarato Roberto Monti, presidente del Consorzio vini di Romagna.

