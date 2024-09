McLaren e Jack Daniel's rinnovano la partnership: nuova bottiglia in edizione limitata

Nel 2024, si conferma la partnership tra Jack Daniel's e McLaren Racing con una nuova bottiglia in edizione limitata, destinata a catturare l'attenzione degli appassionati di F1 e non solo. La bottiglia, contenente il classico Tennessee Whiskey Old N.7, si distingue per il suo design caratterizzato da strisce dinamiche e l'iconico tocco di colore papaya, simbolo della scuderia McLaren.

Il packaging della nuova McLxJD omaggia due leggende: Jack Daniel e Bruce McLaren. A custodire questa esclusiva bottiglia, una confezione decorata con il design a strisce che richiama il mondo delle corse automobilistiche. Secondo Jamie Butler, Global Managing Director di Jack Daniel's, questa collaborazione rappresenta lo spirito di audacia e autenticità di entrambi i marchi. La bottiglia contiene il famoso Old N.7 Tennessee Whiskey, prodotto seguendo l'iconico processo di filtrazione "Charcoal Mellowing" che dona al distillato il suo sapore morbido e rotondo. Dal colore rosso ambrato, presenta aromi di vaniglia, frutta matura e leggere note di menta e buccia d'arancia. La limited edition è disponibile nel formato da 70cl su Amazon e nei negozi Esselunga fino a fine ottobre al prezzo di 20,90 euro.

