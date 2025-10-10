Roberta Corrà è la Person of the Year ai Wine Star Awards 2025 di Wine Enthusiast

Roberta Corrà, direttrice generale del Gruppo Italiano Vini (Giv), è stata insignita del titolo di Person of the Year ai Wine Star Awards 2025 di Wine Enthusiast, prestigioso riconoscimento internazionale che premia le figure più influenti nel settore del vino, degli spirits e del beverage. Il premio celebra risultati concreti, capacità strategica e impatto globale, sottolineando il ruolo centrale di Corrà nel consolidamento del posizionamento internazionale del gruppo e nella promozione del vino italiano sui principali mercati mondiali.

Roberta Corrà, direttrice generale del Gruppo Italiano Vini

Leadership strategica e internazionale nel settore vinicolo

Il riconoscimento evidenzia la capacità di Corrà di guidare il Giv con una visione globale, rafforzando le collaborazioni con Frederick Wildman & Sons, storico importatore statunitense, e con operatori di riferimento in Canada ed Europa. Grazie alla sua leadership, il gruppo ha ampliato la propria presenza nei mercati esteri, promuovendo i produttori italiani di alta gamma e incrementando il rapporto diretto con i consumatori. Questo approccio ha consolidato la reputazione del vino italiano come eccellenza globale, valorizzando qualità, cultura e sostenibilità della produzione vinicola nazionale.

Carriera e ruolo nel Gruppo Italiano Vini

Dopo quindici anni di esperienza in multinazionali tedesche della distribuzione, Roberta Corrà è entrata nel Gruppo Italiano Vini nel luglio 2012. Dal gennaio 2015 ricopre il ruolo di Direttore Generale, affiancando il ruolo di CEO di Frederick Wildman & Sons. Coordina inoltre diverse società controllate, tra cui Carniato Europe in Francia, Giv CZ a Praga, Granarolo Suisse e la canadese Phildan, gestendo in maniera integrata produzione, distribuzione e strategia commerciale sui mercati internazionali.

Roberta Corrà è direttore generale Giv dal 2015

Promozione e internazionalizzazione del vino italiano

Da marzo 2021 Corrà è Presidente del Consorzio Italia del Vino, che raccoglie alcune tra le principali cantine italiane per favorire la promozione e l’internazionalizzazione dei prodotti tricolore. Sotto la sua guida, il consorzio ha sviluppato strategie di marketing e comunicazione mirate, rafforzando la presenza del vino italiano nei mercati globali e aumentando la competitività delle aziende associate. La sua leadership ha reso il Giv un punto di riferimento per il settore, con un approccio sostenibile e orientato all’eccellenza.

Formazione e mentoring per le nuove generazioni

Oltre alla gestione aziendale, Corrà è impegnata nella formazione dei giovani talenti. Fa parte del comitato scientifico del Wine Management Executive Program della Luiss Business School, supportando la crescita di nuovi professionisti nel settore vinicolo. La sua esperienza e capacità di mentorship ne fanno un modello per i leader futuri, con particolare attenzione alle donne che aspirano a ruoli di responsabilità in un settore storicamente dominato dagli uomini.

Riconoscimenti e influenza globale

Jacqueline Strum, presidente di Wine Enthusiast Media, ha definito Roberta Corrà una leadership visionaria, capace di rafforzare il settore vinicolo italiano e aprire la strada ai leader del futuro. Il premio Person of the Year rappresenta un riconoscimento del suo impatto costante e della sua influenza globale, confermando il ruolo del Gruppo Italiano Vini come ambasciatore del vino italiano di qualità nel mondo.