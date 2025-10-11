Venice Cocktail Week 2025: 5 giorni intensi per vivere la mixology veneziana

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 11 ottobre 2025

11 ottobre 2025 | 15:37

11 ottobre 2025 | 15:37
 

La quarta edizione della Venice Cocktail Week (VCW25), ideata e diretta da Paola Mencarelli con il patrocinio del Comune di Venezia e il sostegno di Vela, animerà la città lagunare da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025.

Oltre 100 appuntamenti tra degustazioni, masterclass e momenti conviviali (foto Michele Tamasco)

Per cinque giorni, 28 cocktail bar selezionati proporranno cocktail list esclusive e itinerari tematici per far scoprire la scena mixology veneziana in tutte le sue sfumature.

Un itinerario tra 28 cocktail bar e oltre 100 appuntamenti

Il format 2025 riprende lo schema delle edizioni precedenti e delle altre Italian Cocktail Weeks firmate da Paola Mencarelli: mettere in risalto i cocktail bar della città e la creatività dei loro team attraverso liste cocktail dedicate, masterclass, degustazioni e guest shift con ospiti nazionali e internazionali.

Cocktail list esclusive per un itinerario gustativo nella Serenissima

Il calendario comprende oltre 100 eventi diffusi in diversi momenti della giornata: dalle visite culturali ai brunch, dagli aperitivi alle night shift, creando un’esperienza completa tra cultura, convivialità e mixology.

Focus sulla community locale e sui resident bartender

Elemento centrale della quarta edizione è la valorizzazione della community veneziana. Grazie all’iniziativa Barkeeper VCW25, ogni locale partecipante darà risalto ai resident bartender, veri protagonisti delle creazioni ideate per la manifestazione. L’obiettivo è creare un racconto autentico, capace di intrecciare territorio, talento e accoglienza.

Venezia si prepara ad accogliere Venice Cocktail Week 2025

Novità 2025: Pop-Up Bar ICW e durata più concentrata

Tra le principali novità spiccano:

  • Durata ridotta da 7 a 5 giorni per concentrare gli eventi e amplificare l’esperienza.

  • L’introduzione dei Pop-Up Bar ICW, spazi dedicati alla promozione del patrimonio locale e nazionale della bar industry italiana, pensati per creare connessioni tra pubblico e professionisti.

  • Un fitto programma presso Event Partner selezionati, tra bar d’hotel, cocktail bar e location esclusive, che ospiteranno appuntamenti culturali e ricreativi.

Informazioni, prenotazioni e accessi

Tutti gli eventi della Venice Cocktail Week sono aperti al pubblico. Le attività educative e culturali sono a ingresso gratuito, su prenotazione. Gli altri eventi sono a pagamento o su invito.

Aggiornamenti, cocktail list e calendario completo saranno disponibili sul sito ufficiale www.venicecocktailweek.it e sui canali social della manifestazione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Venice Cocktail Week mixology Venezia cocktail bar Venezia bartender eventi Venezia ottobre Paola Mencarelli guest shift Pop-Up Bar ICW Barkeeper VCW25 Italian Cocktail Week
 
