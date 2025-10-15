Lambrusco, vendemmia anticipata: produzione in calo, ma vini promettenti

Menu Apri login
mercoledì 15 ottobre 2025

Parmigiano Reggiano
15 ottobre 2025 | 12:46

È stata un’annata precoce per il Lambrusco tra Modena e Reggio Emilia. La vendemmia 2025 si è aperta con circa due settimane di anticipo rispetto alla media storica, permettendo di completare la raccolta già nella prima metà di ottobre e di trarre le prime considerazioni sui risultati qualitativi e quantitativi.

«L’andamento climatico particolare dei primi mesi dell’anno ha determinato una maturazione precoce delle uve», spiega Claudio Biondi, Presidente del Consorzio Tutela Lambrusco. Le forti escursioni termiche registrate in primavera e nelle settimane precedenti la vendemmia hanno favorito una forte concentrazione degli aromi, conferendo alle uve una qualità complessiva ottima.

A livello produttivo, il Consorzio segnala un calo medio del 12%, con differenze significative tra le diverse varietà. Per il Lambrusco Grasparossa e il Lambrusco di Sorbara, la contrazione dei volumi risulta più marcata. Complessivamente, nelle province di Modena e Reggio Emilia la diminuzione delle uve è stata del 17%, mentre il calo specifico per il Lambrusco si attesta intorno al 12%.

Il calo produttivo è attribuibile principalmente a due fattori. In primo luogo, la minore allegagione causata dalle piogge primaverili, che hanno influenzato la formazione dei grappoli. In secondo luogo, i picchi di temperatura estivi hanno determinato grappoli dal peso medio inferiore rispetto agli anni precedenti, con effetti più evidenti nelle zone in cui l’irrigazione è risultata problematica.

Nonostante la riduzione dei volumi, la qualità elevata delle uve lascia prevedere vini con profili aromatici distintivi e spiccate note fruttate. Il Lambrusco 2025 si presenta quindi come un’annata interessante sia per i produttori sia per i consumatori, confermando il valore del territorio e delle varietà tipiche emiliane.

Consorzio tutela Lambrusco
Viale Virgilio, 55 - 41123 Cittanova (Mo)
Tel 059 208610

vendemmia Lambrusco Lambrusco 2025 Modena Reggio Emilia qualità uve calo produzione Lambrusco Grasparossa Lambrusco di Sorbara aromi concentrati annata precoce
 
