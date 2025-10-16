Consorzio Vernaccia San Gimignano: eletto il nuovo cda, Biagini confermato presidente

L’Assemblea dei soci del Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che guiderà l’attività consortile nei prossimi anni. Nel corso della prima seduta, il Consiglio ha confermato Manrico Biagini come presidente del Consorzio. Biagini aveva già ricoperto il ruolo di vicepresidente dal 2019 e aveva assunto la presidenza pro tempore dallo scorso giugno, subentrando a Irina Strozzi fino alla conclusione del precedente mandato.

Ne fanno parte Davide Ancillotti (Cantine Vivito), Andrea Arrigoni (Pietraserena), Manrico Biagini (Signano), Lisanna Boschini (Collemucioli), Andrea Ciappi (Casa alle Vacche), Massimo Daldin (Mormoraia), Michael Falchini (Casale Falchini), Angelica Fenzi (Fattoria San Donato), Alessio Gragnoli (Teruzzi), Orlando Lucii (Casa Lucii), Mario Piccini (Tenute Piccini), Samantha Ricci (La Roccaia) e Alessandro Zanette (Melini). Il nuovo cda rappresenta in modo equilibrato le diverse realtà produttive del territorio e si distingue per la presenza di quattro giovani under 40, a conferma della volontà del Consorzio di favorire il ricambio generazionale e di valorizzare nuove energie e competenze all’interno della Denominazione.

La famiglia Biagini fa parte del Consorzio fin dalla sua fondazione, e Manrico Biagini è consigliere da oltre trent’anni, contribuendo con continuità ed esperienza alla valorizzazione della Vernaccia di San Gimignano, primo vino italiano a ottenere la Denominazione di Origine Controllata nel 1966. «Ringrazio i Consiglieri per la fiducia che mi hanno voluto accordare eleggendomi presidente del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano» - ha dichiarato Biagini -. «Per me, che mi sono sempre definito un Uomo della Vernaccia di San Gimignano, questa carica è un onore, ma anche una grande responsabilità. So di poter contare su una squadra giovane, forte e unita dall’amore per questa denominazione e dalla consapevolezza del suo valore culturale, storico ed enologico. Il mio impegno sarà quello di rappresentare tutti i produttori, grandi e piccoli, con equilibrio e ascolto, promuovendo la Vernaccia di San Gimignano nel mondo ma anche tutelandola nella sua autenticità; perché la sua forza nasce proprio qui, tra queste colline, con la sua gente, nel legame profondo con San Gimignano».

I vicepresidenti eletti sono Lisanna Boschini, Andrea Ciappi e Michael Falchini. Il nuovo Consiglio è pronto a raccogliere le sfide future. Il 2026 sarà infatti un anno di grande significato per il Consorzio, che celebrerà i 750 anni di storia della Denominazione e i 60 anni dal riconoscimento della Doc. Un doppio anniversario che testimonia la longevità e la vitalità della Vernaccia di San Gimignano, simbolo della cultura enologica italiana e del legame profondo tra vino, territorio e identità.

