Paternoster celebra 100 anni di Aglianico del Vulture con il Barone Rotondo

Dal 1925, Paternoster rappresenta un simbolo dell’Aglianico del Vulture e della viticoltura lucana. Fondata a Barile, in Basilicata, la cantina è oggi tra le più storiche e riconosciute del Sud Italia, con una presenza consolidata sui mercati nazionali e internazionali.

Barone Rotondo, Aglianico del Vulture Superiore Docg

Una storia di famiglia e territorio

Rappresentata dalla quarta generazione, con l’enologo Fabio Mecca Paternoster, e di proprietà di Tommasi Family Estates dal 2016, la cantina festeggia il centenario di attività, un traguardo che unisce orgoglio familiare e visione futura.

«Questo centenario è un traguardo che sento profondamente personale» - afferma Fabio Mecca Paternoster - «ma è anche un punto di partenza. Paternoster è la storia di un territorio e di una famiglia che ha creduto nel Vulture quando nessuno lo faceva. Oggi celebriamo il passato guardando avanti, con lo stesso spirito pionieristico di mio bisnonno Anselmo, ma con strumenti e idee nuove.»

Il centenario e la visione di Tommasi Family Estates

«Il centenario di Paternoster rappresenta perfettamente la filosofia e la visione aziendale della nostra Famiglia» - aggiunge Giancarlo Tommasi, enologo e direttore tecnico di Tommasi Family Estates - «valorizzare territori unici e autentici, mettendo a disposizione competenze, ricerca e investimenti per costruire il futuro. Il Vulture ha una potenzialità straordinaria, e Paternoster continuerà a esserne il suo riferimento. Il progetto Cantina del Barone Rotondo e il nuovo polo di accoglienza nascono proprio per questo: per continuare a raccontare il Vulture al mondo.»

Cantina del Barone Rotondo: il cuore del Vulture

Al centro del percorso c’è la Cantina del Barone Rotondo, antica neviera seicentesca scavata nella roccia vulcanica e un tempo affidata al Barone Nicola Rotondo. Rinata come Caveau dell’Aglianico, rappresenta il cuore simbolico della tenuta Paternoster, un luogo dove storia, territorio e cultura enologica si incontrano.

Barone Rotondo: Aglianico del Vulture Superiore Docg

Dal patrimonio della Cantina nasce Barone Rotondo, l’Aglianico del Vulture Superiore Docg. Prodotto da vigneti storici a 600 metri d’altitudine, coltivati con tecniche manuali e rigorose, affina per anni tra legno, acciaio e bottiglia. Solo 2.500 bottiglie rendono questo vino un simbolo dell’equilibrio tra radici storiche e visione futura.

Sviluppo dell’enoturismo e polo di accoglienza

Il 2025 ha visto l’avvio del progetto di rinnovamento della sede Paternoster, pensato per ampliare l’esperienza di enoturismo. L’obiettivo è creare un polo aperto al pubblico locale e ai visitatori, valorizzando flussi turistici provenienti da Matera e Puglia e rendendo il Vulture un territorio di riferimento nel panorama enoturistico del Sud Italia.

Digitale e racconto contemporaneo

Il nuovo sito web permette a Paternoster di raccontare la sua storia con immagini, video e contenuti dedicati, unendo tradizione vitivinicola e strumenti digitali moderni, per coinvolgere appassionati e turisti in tutto il mondo.

Eventi e open day

Nei prossimi mesi saranno organizzati eventi dedicati al territorio, ai partner e alla comunità del vino, a partire dall’Open Day del prossimo 8 novembre, celebrando un secolo di impegno nel valorizzare l’anima vulcanica della Basilicata.

Paternoster

Contrada Valle del Titolo - 85022 Barile (Pz)

Tel +39 0972 770224