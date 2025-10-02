EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 02 ottobre 2025

02 ottobre 2025 | 14:56
 

Beefeater presenta Beefeater 0.0%, una proposta analcolica pensata per chi sceglie di non consumare alcol ma desidera vivere l’esperienza di un vero gin premium. Ispirato al celebre Beefeater London Dry Gin, mantiene l’iconico carattere aromatico fatto di note agrumate e di ginepro, ma senza alcol. L’aggiunta dell’essenza originale a una base analcolica e l’uso esclusivo di aromi naturali garantiscono un profilo botanico equilibrato e autentico.

Sempre più italiani scelgono il bere analcolico: Beefeater lancia il suo gin 0.0%

La nuova bottiglia di Beefeater 0.0%, simbolo della linea analcolica

Un’alternativa di qualità per la socialità

Perfettamente in linea con i trend di consumo contemporanei, Beefeater 0.0% offre un’esperienza inclusiva che consente a tutti di partecipare ai momenti conviviali, senza rinunciare alla qualità e alla personalità che hanno reso Beefeater un punto di riferimento nel mondo del gin.

Il perfect serve: Beefeater 0.0 & Tonic

Il drink ideale è il Beefeater 0.0 & Tonic, la reinterpretazione analcolica del classico gin tonic. Servito con acqua tonica e guarnito con una fettina di limone, regala un twist fresco e agrumato, diventando subito un nuovo cult per gli amanti del bere consapevole.

Sempre più italiani scelgono il bere analcolico: Beefeater lancia il suo gin 0.0%

Beefeater 0.0 & Tonic, la versione analcolica del classico gin tonic

Design e disponibilità

La bottiglia di Beefeater 0.0% riprende lo stile iconico del London Dry, distinguendosi per il colore azzurro, segno distintivo della linea analcolica. Sarà disponibile da settembre nei migliori punti vendita e locali selezionati in tutta Italia.

