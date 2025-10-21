Distilleria Mezzanotte: Alex Bartolucci è il 1° master distiller italiano nella Gin Guild

C’è un nuovo nome italiano tra le fila della Gin Guild, la prestigiosa istituzione londinese che riunisce i protagonisti del mondo del gin. È quello di Alex Bartolucci, master distiller di Distilleria Mezzanotte, diventato il primo italiano ad entrare nella gilda con questo titolo, un riconoscimento che arriva nel cuore di Londra e segna un momento storico per tutto il movimento del gin nazionale.

Il master distiller Alex Bartolucci

Venerdì 17 ottobre, Bartolucci e Giacomo Bracci, socio e art director della distilleria pesarese, sono stati accolti nella Mansion House, residenza ufficiale del Lord Mayor, per partecipare alla cerimonia del Gin Guild new member installation & distillers banquet. Un contesto solenne e carico di storia, dove Mezzanotte è stata ammessa come prima distilleria italiana tra i corporate member della gilda, affiancando le più rinomate case di produzione del mondo. Durante la cerimonia, Alex Bartolucci ha ricevuto il titolo di Warden Rectifier, riservato ai rappresentanti senior delle aziende produttrici, mentre Giacomo Bracci è stato nominato Warden Nominated Rectifier, su proposta dello stesso Bartolucci. Con la loro ammissione, l’Italia aggiunge due nuovi nomi alla lista dei pochissimi connazionali che hanno varcato le porte della Gin Guild: Alex e Giacomo sono infatti il quarto e il quinto italiano a farne parte.

«Per me entrare nella gilda come primo master distiller italiano è un traguardo incredibile che devo ancora metabolizzare. È qualcosa di straordinario, perché ho iniziato questa carriera nel 2021 quasi per gioco, mettendo tutto in discussione e facendo un salto nel vuoto per aprire Mezzanotte. Oggi essere nominato Warden Rectifier mi conferma che ho intrapreso la strada giusta. È stato davvero emozionante incontrare distillatori che sono vere e proprie rock star del nostro mondo come Lesley Gracie di Hendrick’s, Desmond Payne, storico master distiller di Beefeater, Anne Brock di Bombay Sapphire e Christopher Hayman di Hayman’s of London, e assistere alla cerimonia condotta da Charles Maxwell, master distiller visionario della Thames Distillers e cerimoniere dell’evento. Siamo incredibilmente onorati di poter rappresentare l’Italia nella più importante associazione a livello globale: è come svegliarsi da un sogno che però è diventato realtà, e la cosa più bella è che sarà l’inizio di un nuovo viaggio».

Anche Giacomo Bracci non nasconde l’emozione: «Per me è un evento magico, uno di quei momenti che capita una volta nella vita. Dal primo momento in cui abbiamo deciso di aprire Mezzanotte ho sempre cercato di essere positivo, soprattutto nei periodi difficili, scherzando sul fatto che non esiste nessun universo alternativo in cui non saremmo riusciti ad andare avanti con il nostro sogno. Questo "rito di passaggio" aprirà davanti a noi una serie di connessioni che non avremmo mai immaginato. Entrare nell’Olimpo del gin è anche una grande responsabilità: significa portare avanti una generazione che innova rispettando le radici, che mette storytelling emotivo nel bicchiere e crede nella sostenibilità concreta. È un’opportunità di crescere, confrontarci con i migliori e continuare a ‘distillare sogni’, perché come diciamo sempre: ogni goccia racconta una storia, e ora la nostra storia ha trovato il suo posto tra i grandi del gin mondiale».

Fondata dai grandi produttori britannici - Bacardi, Diageo, Pernod Ricard, William Grant & Sons - la Gin Guild rappresenta da anni il punto di riferimento globale per chi produce e promuove il gin di qualità. Oggi raccoglie oltre il 90% delle distillerie del Regno Unito, fra cui marchi leggendari come Tanqueray, Bombay Sapphire, Malfy, Sipsmith, Plymouth, Hendrick’s e Beefeater. Un club ristretto, fatto di tradizione, cultura e ricerca costante, dove ogni nuovo ingresso non è mai casuale. Per Distilleria Mezzanotte, nata a Pesaro nel pieno della pandemia da un’idea di due giovani che hanno deciso di scommettere su un sogno, l’ammissione nella Gin Guild rappresenta un passaggio simbolico ma anche molto concreto. In pochi anni l’azienda è passata dal laboratorio artigianale al riconoscimento internazionale, ottenendo premi come quello di Migliore distilleria emergente del mondo 2023 e portando avanti un approccio basato su creatività, cura maniacale dei dettagli e sostenibilità reale: l’alambicco di rame è alimentato a energia rinnovabile, mentre ogni distillato racconta un pezzo di identità italiana mescolato con cultura pop e spirito contemporaneo.