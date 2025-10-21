Menu Apri login
Il Recioto della Valpolicella entra tra i Presìdi Slow Food

Sette cantine veronesi uniscono le forze per riportare alla luce il vino dolce simbolo della Valpolicella, oggi prodotto in quantità minime, con un disciplinare più rigoroso e un impegno concreto per il paesaggio rurale

 
21 ottobre 2025 | 18:12

Il Recioto della Valpolicella entra tra i Presìdi Slow Food

Sette cantine veronesi uniscono le forze per riportare alla luce il vino dolce simbolo della Valpolicella, oggi prodotto in quantità minime, con un disciplinare più rigoroso e un impegno concreto per il paesaggio rurale

21 ottobre 2025 | 18:12
 

Il Recioto della Valpolicella entra ufficialmente tra i Presìdi Slow Food. A sostenerne la rinascita sono sette cantine veronesi - Mizzon, Venturini, Roccolo Grassi, Corte Merci, La Dama, Giovanni Ederle e Novaia - decise a restituire dignità e futuro a un vino dalla storia millenaria, citato già da Plinio il Vecchio nel I secolo d.C.

Il Recioto della Valpolicella entra tra i Presìdi Slow Food

Il Recioto della Valpolicella diventa Presidio Slow Food (credits: Giandomenico Quarella)

Considerato ilpadredell’Amarone, il Recioto è stato per secoli l’espressione più autentica della Valpolicella. Ma il successo internazionale del suoparentesecco ha cambiato gli equilibri, spingendo molti produttori a destinare le uve migliori all’Amarone e lasciando il Recioto ai margini della produzione. A pesare, negli ultimi anni, anche la contrazione dei consumi di vini dolci, che ha reso sempre più difficile mantenerne viva la tradizione. «Abbiamo deciso di avviare un Presidio sul Recioto - afferma Roberto Covallero, presidente di Slow Food Veneto e referente del Presidio - ben consapevoli di quanto fosse complesso questo progetto, perché questo vino così identitario per la Valpolicella, negli ultimi 20 anni è in continuo calo. Sul totale delle bottiglie prodotte in Valpolicella solo lo 0,6% è Recioto».

Il regolamento del Presidio, più restrittivo rispetto al disciplinare della Docg, punta a garantire standard elevati e un legame diretto con il territorio. Vietato l’uso di diserbanti chimici, uve selezionate da vigne di almeno 15 anni, appassimento in fruttaio per almeno 100 giorni senza forzature e livelli minimi di solforosa. La messa in commercio è prevista non prima di cinque anni dalla vendemmia, con almeno un anno di affinamento in bottiglia. L’impegno va oltre la qualità del vino: le aziende si sono anche vincolate a conservare i terrazzamenti e il paesaggio rurale storico della Valpolicella, elementi che raccontano tanto quanto un bicchiere di Recioto. La prima tappa ufficiale di questo percorso sarà la Slow Wine Fair 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 febbraio, dove il nuovo Presidio verrà presentato al pubblico. Un segnale concreto per dire che il Recioto non è un ricordo del passato, ma un vino che merita ancora un posto nel futuro della Valpolicella.

Recioto Valpolicella vino uva cantine Verona Veneto Amarone Mizzon Venturini Roccolo Grassi Corte Merci La Dama Giovanni Ederle Novaia Roberto Covallero
 
