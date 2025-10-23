Menu Apri login
Addio a Luigi Antonio Barberani, il pioniere che credette nella muffa nobile di Orvieto

23 ottobre 2025 | 10:32

Si è spento nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre Luigi Antonio Barberani, fondatore e anima della Cantina Barberani, figura centrale nel rinnovamento del vino di Orvieto e tra i protagonisti più autentici della viticoltura umbra: aveva 87 anni. Con lui se ne va un uomo che ha creduto nel potenziale del territorio quando pochi ancora lo facevano. Fu tra i primi a comprendere la grandezza della muffa nobile, trasformandola da fenomeno naturale a dono prezioso della terra.

Da quella visione nacque Calcaia, il suo capolavoro, oggi considerato un simbolo di eleganza e identità per il vino di Orvieto nel mondo. Un’etichetta che riassume la sua idea di viticoltura: equilibrio, tempo e rispetto per la natura.

Filosofia e valori

La sua filosofia, fondata su rispetto per la natura, armonia con la terra e responsabilità verso le generazioni future, ha guidato l’evoluzione della cantina e continua a ispirare chi oggi porta avanti la sua eredità.

La famiglia, cuore del progetto

Il suo lascito più profondo non è soltanto in vigna o in cantina: è la famiglia che ha costruito insieme a Giovanna, moglie e compagna instancabile per oltre cinquant’anni. Da quell’unione è nata una storia che oggi prosegue con i figli Bernardo e Niccoló, che hanno voluto dedicare ai genitori un vino speciale: "Luigi e Giovanna", simbolo di continuità e gratitudine.

Accanto a lui negli ultimi anni la gioia più grande: la nipote Filippa Maria, con la quale ha condiviso affetto, tenerezza e speranza per il futuro.

Un’eredità che resta

Oggi Orvieto perde un uomo che ha dedicato la vita al vino e al suo territorio. Ma la sua luce continuerà a vivere in ogni vigna, in ogni bottiglia e in ogni sorriso di chi lo ha conosciuto e amato.

Cantina Barberani
Vocabolo Mignattaro 26 - 05023 Baschi (Tr)
Tel +39 0763 341820

© Riproduzione riservata STAMPA

 
